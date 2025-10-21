Nawrocki skradł show podczas konkursu chopinowskiego. Wpadka na gali

Na zakończenie Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie zorganizowano uroczysty koncert laureatów. Na gali wręczenia nagród pojawili się m.in. Karol Nawrocki i jego żona Marta.

Po raz pierwszy mogliśmy oglądać parę prezydencką w tak eleganckim wydaniu. Karol Nawrocki miał na sobie czarny smoking, muchę oraz białą koszulę. Z kolei Marta Nawrocka postawiła na długą czarną, wąską suknię. Stylizację uzupełniły krótkie futerko oraz kopertówka w tym samym kolorze.

Wśród gości pojawili się także inni przedstawiciele świata polityki – Radosław Sikorski, Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski oraz Marta Cienkowska.

Nawrocki o „kalorii intelektualnej” na finale konkursu chopinowskiego

Prezydent wygłosił w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej okolicznościowe przemówienie. Karol Nawrocki zapewnił, że „śledził zmagania pianistów z wielkim zainteresowaniem, jednak nie jest gotowy na to, żeby podzielić się swoimi emocjami”.

– Stoję przed państwem przede wszystkim po to, żeby pogratulować w imieniu całego narodu polskiego. Chciałem podziękować wszystkim uczestnikom, którzy dali nam, drodzy państwo, tak wiele radości, emocji i satysfakcji – stwierdził prezydent.

W dalszej części wystąpienia głowa państwa złożyła również podziękowania na ręce jurorów konkursu. – Tak wielka kaloria intelektualna i doświadczenie muzyczne znalazło się w jury. I też ludzie bardzo pracowici, którzy przez ostatnie trzy tygodnie dokonywali ocen naszych wirtuozów – ocenił polityk.

Konkurs chopinowski. Organizatorzy zaliczyli wpadkę

W dalszej części wystąpienia Karol Nawrocki zaznaczył, że „Fryderyk Chopin jest nie tylko wirtuozem muzycznym, ale i ważną postacią historyczną; dyplomatą kulturalnym, który Polskę niósł w swoim sercu także na emigracji”.

— Sławił Polskę, bo Polskę znał i kochał także wtedy, gdy pozostawał na dalekiej emigracji. Za sprawą muzyki Chopin jest i był obywatelem całego świata, łamiąc nie tylko granice, ale także kolejne wieki, w których jest interpretowany, w których jest opowiadany, w których go słyszymy – podkreślił prezydent.

Organizatorzy gali zaliczyli wpadkę, ponieważ nie zapewnili finalistom konkursu słuchawek, aby mogli usłyszeć przetłumaczone przemówienie Karola Nawrockiego oraz innych oficjeli.

