„Wystrzał” temperatury, wichury i śnieg. Tak pogoda podzieli Polskę

W nocy z 22 na 23 października będzie występowało zachmurzenie duże, a na południu i zachodzie – większe przejaśnienia. Jak podaje IMGW, miejscami mogą pojawić się słabe opady deszczu. W rejonie Warmii i Mazur okresami opady będą umiarkowane. Na północnym zachodzie kraju mgły mogą ograniczać widzialność do 200 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni na północnym wschodzie do 11 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Chłodniej będzie w kotlinach karpackich – od 3 do 5 stopni. Wiatr będzie wiał słabo, na obszarach podgórskich okresami będzie umiarkowany i porywisty. W Bieszczadach porywy wiatru mogą osiągnąć do 70 km/h, na szczytach Sudetów do 80 km/h.

Końcówka października zaskoczy. Szykuje się „wystrzał” temperatury!

W czwartek należy spodziewać się zachmurzenia dużego z większymi przejaśnieniami, na południu i w centrum kraju okresami będą występowały rozpogodzenia. Na zachodzie Polski oraz w górach, a także na północnym wschodzie mogą pojawić się opady deszczu.

Temperatura zaskoczy, ponieważ maksymalnie wyniesie od 9 stopni na północnym wschodzie, przez ok. 16 stopni w centrum, do nawet 20 stopni Celsjusza na południu kraju. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, na obszarach podgórskich okresami także dość silny i w porywach lokalnie do 75 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach i Karpatach porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 110 km/h.

Pogoda szykuje niespodzianki. 16 stopni na wschodzie, śnieg w górach

Z prognozy IMGW wynika, że w piątek temperatura spadnie, ale wciąż w wielu miastach termometry będą wskazywać kilkunastostopniowe wartości. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni na zachodzie i południu, do 16 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich.

Na wschodzie i południu kraju trzeba się spodziewać opadów deszczu, które mogą chwilami być intensywne. Co ciekawe, w górach prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach ma wynieść do 10 cm.

