„Dolina śmierci”. Na trasie budowy drogi S19 znaleziono prawdziwy arsenał

Blisko 20 tys. sztuk amunicji, 10 bomb lotniczych, 285 pocisków artyleryjskich i 88 granatów moździerzowych znaleźli saperzy podczas prac zabezpieczających budowę trasy S19. Znaleźli też sporo innych typów uzbrojenia: granaty ręczne, miny, pocisk rakietowy, zapalniki, amunicję karabinową czy lotki granatów moździerzowych.

Najgroźniejsze artefakty zostały już przewiezione na poligon i zdetonowane pod okiem ekspertów. W ten sposób zneutralizowano m.in. bomby lotnicze i miny. Amunicję i inne mniejsze elementy zniszczono w miejscu ich odnalezienia. Służby podkreślają, że prace saperskie będą kontynuowane, ponieważ nie wyklucza się kolejnych tego typu odkryć.

Historycy zwracają uwagę, że olbrzymia liczba uzbrojenia z czasów II wojny światowej to pozostałość po bitwie o Przełęcz Dukielską. W 1944 roku doszło tam do jednego z najbardziej krwawych starć górskich w historii II wojny. Szacuje się, że w operacji karpacko-dukielskiej zginęło około 200 tys. żołnierzy obu stron. Z tego powodu o okolicach Dukli mówi się wciąż „dolina śmierci”.

Odcinek drogi S19 między Duklą a Barwinkiem ma mieć 18 km długości. Stworzony zostanie nie tylko węzeł drogowy Barwinek, ale też 15 estakad, 7 mostów, 4 wiadukty oraz 5 przejść dla dzikich zwierząt. Wartość inwestycji to 1,5 mld złotych. Zakończenie prac ma nastąpić w II kwartale 2027 roku.

„Budowa drogi miewa różne oblicza. Na S19 Dukla-Barwinek podczas prac saperskich znaleziono prawie 2000 sztuk różnego rodzaju niewybuchów – od bomb lotniczych, poprzez granaty, miny aż po amunicję karabinową” – poinformowała w komunikacie na Facebooku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

