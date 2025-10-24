IMGW opublikowało prognozę. Taka pogoda będzie we Wszystkich Świętych

Wkrótce Polacy tłumnie wybiorą się na cmentarze – 1 listopada Kościół katolicki będzie, jak co roku, obchodził uroczystość ku czci tych, którzy przebywają w „niebie” (czyli, według wierzeń, zostali mocą łaski boskiej zbawieni). Na niedzielę 2 listopada przypadają natomiast Zaduszki, które są rozszerzeniem sobotniego święta.

Jakiej pogody możemy spodziewać się w tym czasie? Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę, która daje jasną odpowiedź.

Prognoza na 1 listopada. Jaka temperatura będzie we Wszystkich Świętych?

W kolejną sobotę, na wschodzie kraju, mieszkańcy Polski mogą spodziewać się przejaśnień. Najwyższą temperaturę wskażą termometry w pobliżu zachodniej i południowo-zachodniej granicy kraju – na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Będzie tam nawet 12 stopni Celsjusza. Nieco mniej – 11℃ – będzie zaś na Opolszczyźnie, Podkarpaciu, Górnym Śląsku czy w Wielkopolsce. Średnia temp. na Podlasiu, a także w rejonie Warmii i Mazur, wyniesie 8-9℃. Najchłodniej będzie natomiast na Mazowszu czy na terenie Ziemi Łódzkiej – tylko 7-8℃.

Zdecydowanie warto rozważyć założenie kurtki, a tam, gdzie będzie najzimniej, również czapki.

Pogoda 2 listopada. Jak ubrać się w Dzień Zaduszny?

W pierwszą niedzielę listopada temp. w całym kraju mocno obniży się. „Najcieplej” będzie na Pomorzu Zachodnim i w górnej części Małopolski – maksymalnie 10℃. Ochłodzenie dotyczy też centralnej Polski i pozostałej części województwa małopolskiego, a także regionu Podkarpacia. Termometry wskażą tam 7-8℃. O odpowiedni ubiór zadbać powinni mieszkańcy Podlasia, a także ci z Warmii i Mazur – szczególnie jeśli planują spędzić kilka godzin na cmentarzu. Temp. spadnie do 5-7℃ – przekazała Polska Agencja Prasowa.

I w tym przypadku należy pomyśleć o kurtce, a może nawet o szaliku i rękawiczkach.

