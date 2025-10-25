Zmiana czasu 2025. Kiedy przestawiamy zegarki? Jak to zrobić?

Zmiana czasu odbywa się dwa razy w roku – pod koniec marca na czas letni, a w październiku na zimowy. W sondażu, który został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster, aż 61 proc. ankietowanych oświadczyło, że jest przeciwko przestawianiu zegarków. Za zmianami czasu opowiedziało się 15 proc. badanych, a 24 proc. jest to obojętne.

Co ciekawe, aż 51 proc. respondentów uważa, że zmiana czasu wpływa negatywnie na ich codzienne funkcjonowanie, a tylko 3 proc. stoi na stanowisku, że przestawianie zegarków ma pozytywny wpływ. 46 proc. badanych sądzi, że w żaden sposób nie odbija się to na ich zdrowiu. Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 30 września – 1 października metodą CAWI na próbie 1025 dorosłych Polaków.

Zmiana czasu. O co toczy się spór?

Jak przypomina rmf24.pl, Komisja Europejska w 2018 r. zaproponowała zniesienie zmiany czasu, a rok później pomysł ten zyskał poparcie Parlamentu Europejskiego. Projekt dyrektywy utknął jednak w Radzie UE, ponieważ kraje członkowskie nie były w stanie wypracować wspólnego stanowiska w sprawie.

Jedną z kwestii, która dzieli, jest to, czy na stałe wprowadzić czas letni, czy może zimowy. Ze względu na brak jednomyślności w sprawie wciąż obowiązuje system, który zakłada zmianę czasu o godzinę dwa razy do roku.

Zmiana czasu na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki?

W ostatnią niedzielę października, w nocy z 25 na 26 października 2025 r., w Polsce nastąpi zmiana czasu. O godz. 3:00 należy cofnąć wskazówki zegara na godz. 2:00, a więc te osoby, które nie pracują na nocnej zmianie, będą mogły cieszyć się dodatkową godziną snu.

Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że do zniesienia zmiany czasu dojdzie w krótkiej perspektywie. Plany w tym zakresie pokrzyżowała jednak pandemia. Czy jest szansa, że w najbliższym czasie nie będziemy już musieli przestawiać zegarków? Zapytaliśmy o tę kwestię Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

