Ukraińcy podejrzani o szpiegostwo zatrzymani. Zakładali ukryte kamerki
Udostępnij1 Skomentuj

Ukraińcy podejrzani o szpiegostwo zatrzymani. Zakładali ukryte kamerki

Dodano: 
Pilne. Wkrótce więcej informacji
Pilne. Wkrótce więcej informacji Źródło: Wprost
W Katowicach zatrzymano 32-latka i 34-latek z Ukrainy specjalizujących się w rozpoznawaniu potencjału militarnego Polski. Mieli też montować urządzenia do monitorowania infrastruktury krytycznej. Ukraińcy usłyszeli zarzuty.

„Wspólne działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego doprowadziły do zatrzymania w Katowicach Ukraińców, którzy prowadzili działania na rzecz obcego wywiadu” – poinformował w mediach społecznościowych rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

32-latek i 34-latka realizowali wywiadowcze zlecenia polegające między innymi na rozpoznawaniu potencjału militarnego Polski i montażu urządzeń do skrytego monitoringu infrastruktury krytycznej. Zbierane przez Ukraińców informacje dotyczyły żołnierzy polskich Sił Zbrojnych oraz infrastruktury krytycznej znajdującej się na terytorium naszego kraju, w tym infrastruktury transportowej służącej wsparciu logistycznemu i militarnemu dla walczącej Ukrainy.

Śledztwo dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa zgłoszenia gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce. Postępowanie nadzoruje Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Decyzją sądu podejrzani najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Wkrótce więcej informacji