Ukraińcy podejrzani o szpiegostwo zatrzymani. Zakładali ukryte kamerki

„Wspólne działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego doprowadziły do zatrzymania w Katowicach Ukraińców, którzy prowadzili działania na rzecz obcego wywiadu” – poinformował w mediach społecznościowych rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

32-latek i 34-latka realizowali wywiadowcze zlecenia polegające między innymi na rozpoznawaniu potencjału militarnego Polski i montażu urządzeń do skrytego monitoringu infrastruktury krytycznej. Zbierane przez Ukraińców informacje dotyczyły żołnierzy polskich Sił Zbrojnych oraz infrastruktury krytycznej znajdującej się na terytorium naszego kraju, w tym infrastruktury transportowej służącej wsparciu logistycznemu i militarnemu dla walczącej Ukrainy.

Śledztwo dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa zgłoszenia gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce. Postępowanie nadzoruje Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Decyzją sądu podejrzani najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

