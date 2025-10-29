17-latek z ranami kłutymi zmarł w szpitalu. Zatrzymano jego 13-letniego brata

Do dramatycznego zdarzenia doszło w miejscowości Wola Osowińska w powiecie radzyńskim na Lubelszczyźnie. Jak informuje „RMF FM”, w środę rano służby otrzymały wezwanie do domu położonego w okolicach Radzynia Podlaskiego. Na miejscu policjanci i ratownicy medyczni zastali ciężko rannego 17-letniego chłopaka.

Zgłoszenie do służb wpłynęło około godz. 3 w nocy. 17-latek miał rany kłute i cięte, natychmiast został przetransportowany do szpitala. Niestety mimo wysiłków lekarzy zmarł. – W momencie przybycia funkcjonariuszy na miejscu był już zespół ratownictwa medycznego. 17-latek miał liczne obrażenia, został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł – przekazał polsatnews.pl komisarz Piotr Mucha z radzyńskiej policji.

Rodzinny dramat na Lubelszczyźnie. 17-latek nie żyje, brat zatrzymany

„RMF FM” informuje, że policjanci zatrzymali 13-letniego brata ofiary. O losie chłopca ma teraz zdecydować sąd rodzinny. Według ustaleń służb, w nocy w domu przebywali również rodzice chłopców. Jak podaje stacja, rodzina nie była wcześniej notowana przez policję.

Śledczy prowadzą czynności w celu ustalenia okoliczności zdarzenia i przyczyn, które doprowadziły do śmierci 17-latka. Na tym etapie nie ujawniono szczegółów dotyczących motywów ani przebiegu zdarzenia.

