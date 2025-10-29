„Czyli PiS ukradł działkę, PO to tuszowało”. Mentzen komentuje

W ostatnich dniach jednym z głównych tematów w mediach jest sprawa działki w Zabłotni, która leży w okolicy CPK.

Działka w Zabłotni. Kupny nieruchomości za 23 mln złotych

Zgoda na sprzedaż nieruchomości wydana została 1 grudnia 2023 roku (rząd tymczasowy Mateusza Morawieckiego) przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 160 hektarów ziemi za 23 miliony złotych kupił wiceprezes spółki Dawtona pomimo tego, że przez działkę planowana była linia kolei dużej prędkości Warszawa-CPK.

Z powodu kontrowersji w prawach członkach PiS zawieszono Roberta Telusa (były minister rolnictwa i rozwoju wsi), Romana Romanowskiego (były wiceminister) oraz Jerzego Wala (były zastępca dyrektora warszawskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa).

Dwie największe partie wzajemnie obarczają się odpowiedzialnością. Koalicja Obywatelska oskarża polityków PiS o spowodowanie całego zamieszania i nieuczciwość. Ci z kolei podnoszą zarzut wielomiesięcznej bezczynności rządu Donalda Tuska w tej sprawie. Urzędnicy mieli od dawna wiedzieć o sprzedaży działki, ale zwlekali z powiadomieniem służb. Dotychczas nie skorzystali również z możliwości odkupienia działki. Kolejny wątek to sponsorowanie Campus Polska przez kupca działki, wiceprezesa Dawtony.

Mentzen o aferze. Uderza w obie główne partie

Sytuację skomentował lider Konfederacji, Sławomir Mentzen. We wpisie na X w kilku zdaniach podsumował aferę – zaatakował dwie główne siły polityczne.

„Czyli PiS ukradł działkę, PO to tuszowało, Tusk kłamał, że od dawna zajmują się sprawą, a pisowcy są oburzeni tym, że Tusk nic nie zrobił przez dwa lata z wałkiem, który sami zrobili” – rozpoczął swój wpis Mentzen.

„PO-PiS w całej okazałości!” – zakończył w swoim stylu.

