Pensja dla pierwszej damy? Dla Polaków sprawa nie jest oczywista. Sondaż dla „Wprost”

Zarobki prezydenta Polski są ustalane w oparciu o zapisy ustawy z 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W dokumencie wyszczególnione zostały trzy składniki:

wynagrodzenie zasadnicze, które odpowiada 9,8-krotności kwoty bazowej,

dodatek funkcyjny w wysokości 4,2-krotności kwoty bazowej,

dodatek za wysługę lat, który przysługuje w zależności od przepracowanych lat i może wynosić do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Wysokość kwoty bazowej określa ustawa budżetowa. Jest corocznie waloryzowana o wzrost wynagrodzeń na dany rok budżetowy w stosunku do roku poprzedniego (średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń). Biorąc pod uwagę te wszystkie elementy składowe, miesięczna pensja prezydenta RP może sięgać blisko 30 tys. zł brutto, co oznacza, że na konto głowy państwa wpływa przelew w wysokości ok. 21 tys. zł.

Pierwsza dama powinna dostawać pensję? Polacy podzieleni. Nowy sondaż

W czasie dyskusji o wysokości wynagrodzenia dla głowy państwa, zwraca się także uwagę na sytuację finansową pierwszych dam, które nie wchodzą w skład pracowników Kancelarii Prezydenta, a co za tym idzie, nie otrzymują pensji.

W najnowszym sondażu SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy Polaków o to, czy żona prezydenta Polski powinna otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją reprezentacyjną. 36,3 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, a 42,1 proc. jest przeciwnych. 21,5 proc. nie ma zdania w sprawie.

Co ciekawe, częściej przeciwko temu, aby wprowadzić zmiany w prawie i zacząć wypłacać wynagrodzenie pierwszym damom RP, są kobiety (42,4 proc.) niż mężczyźni (41,9 proc.).