Strzelanina i obława w Wielkopolsce. Zatrzymano 5 osób

Funkcjonariusze policji z Gostynina zatrzymali pięć osób, które w niedzielę 2 listopada przyjechały prywatnymi samochodami na prywatną posesję w Smogorzewie w województwie wielkopolskim.

Strzelanina w Wielkopolsce

Na wspomnianej nieruchomości działa zakład rusznikarski z magazynem broni, ale śledczy wstępnie ustalili, że strzały padły w innym miejscu. Miało dojść do tego kilka kilometrów dalej, na leśnej drodze niedaleko miejscowości Piaski.

Początkowo policji udało się zatrzymać trzy osoby, z czego dwie były ranne. Rany postrzałowe nie zagrażały jednak ich życiu. Prowadzona przez noc obława zakończyła się sukcesem i zatrzymaniem kolejnych dwóch mężczyzn.

Wielkopolska. Pięciu zatrzymanych po strzelaninie

Zatrzymani mają od 28 do 46 lat, a czterech z nich to mieszkańcy województwa lubuskiego, którzy byli już wcześniej notowani. Piąty mężczyzna okazał się być właścicielem firmy. Policjanci ustalają teraz, jaką rolę odegrał w niedzielnych wydarzeniach.

Jak dotąd udało się ustalić, że prowadzący firmę rusznikarską przedsiębiorca miał wszystkie pozwolenia na prowadzenie swojej działalności. Jego zakład jest teraz sprawdzany przez policyjnych techników oraz ekspertów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Badane jest także miejsce strzelaniny.

