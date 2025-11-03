Antyukraiński patostreamer zatrzymany w Trójmieście. Już usłyszał 6 zarzutów

Piotra N. zatrzymano w piątek, kiedy jechał samochodem. Policjanci wykryli wówczas w jego organizmie niedozwolone substancje, więc może odpowiedzieć za jazdę pod wpływem narkotyków. Jego krew trafiła do badań po tym, jak funkcjonariusze wykryli testem substancję THC, spotykaną w konopiach.

Trójmiasto. Policja zatrzymała streamera Nazara

Zatrzymanie spowodowane było jednak zupełnie innymi kwestiami. 44-latka podejrzewa się o stosowanie gróźb, propagowanie przemocy czy nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym i wyznaniowym. Patostreamer publikował też w sieci nagrania z bronią białą.

Co więcej, Nazar złamał zakaz propagowania symboli, które wyrażają poparcie dla rosyjskiej inwazji na sąsiednią Ukrainę. Kolejny jeszcze zarzut dotyczył bezprawnego ujawnienia danych osobowych pokrzywdzonego.

Kłopoty Nazara dopiero się zaczną?

RMF FM podkreśla, że wymienione zarzuty dotyczą działalności Piotra N. tylko z ostatniego tygodnia. Mężczyzna ma jednak na koncie znacznie więcej wątpliwych działań, którym śledczy z pewnością będą mogli się bliżej przyjrzeć. Mowa jest nawet o dziesiątkach potencjalnych zarzutów.

Mężczyznę kojarzyć można m.in. z akcji zaklejenia w Gdyni tablicy z nazwą pl. Wolnej Ukrainy czy zrywaniem ukraińskich flag z budynków urzędów w Trójmieście. Osoby z jego otoczenia były z kolei zatrzymywane za podpalenia samochodów z ukraińskimi rejestracjami.

W poniedziałek 3 listopada sąd ma zadecydować, czy Nazar trafi do aresztu.

