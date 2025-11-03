Burza wokół rodziny Wielgomasów po aferze CPK. Pilny komunikat MSZ

„Tak powstają fejki. Insynuacje i niedopowiedzenia – kolejne anonimowe konta dopisują fałszywe informacje, próbując powiązać konsula z historią sprzedaży działki CPK” - napisało w oświadczeniu MSZ.

Konsul Tomasz Wielgomas nie ma nic wspólnego z osobą o takim samym imieniu i nazwisku, która pojawia się w kontekście tamtej afery. Konsul jest profesjonalnym urzędnikiem z wieloletnim doświadczeniem - dodał resort.

Ten komunikat to reakcja na pojawiające się w mediach społecznościowych doniesienia jakoby konsul w Indiach - Tomasz Wielgomas - był związany z rodziną Wielgomasów, właścicieli firmy Dawtona.

Wkrótce więcej informacji