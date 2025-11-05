Ostatni taki sylwester w Krakowie, a potem zakaz? „Tak jak chcieliście”

– Od lat w Krakowie trwa dyskusja, czy i kiedy zakazać fajerwerków i petard hukowych. Cały czas słyszeliśmy, że „nie da się”, „to nie będzie działać” i „nie wiemy, czy mieszkańcy naprawdę go chcą”. Z tego powodu pod koniec wakacji uruchomiliśmy ankietę w aplikacji mKraków o przyszłości fajerwerków w Krakowie. Wyniki okazały się miażdżące. Aż 70 proc. z was uznało, że zakaz musi zostać wprowadzony – poinformował w wideo w mediach społecznościowych Aleksander Miszalski.

– Tak też się stanie. Fajerwerki w Krakowie na przykładzie Zakopanego i Bukowiny Tatrzańskiej nie będą już dłużej przeszkadzać dzieciom, seniorom i chorym. W tym roku zrobimy jeszcze mały wyjątek. Z uwagi na krótki czas od wejścia uchwały w życie do sylwestra, ale od przyszłego roku fajerwerki tak jak chcieliście, zostaną zakazane. Dzisiaj technologia pozwala nam na wykorzystanie całkowicie innych rozwiązań, jak na przykład pokazy świateł czy dronów – kontynuował prezydent Krakowa.

Kraków przegłosuje zakaz używania fajerwerków? Aleksander Miszalski złożył projekt uchwały

Miszalski podsumował, że „inne miasta na świecie już dawno pokazały, jak pięknie to może wyglądać i Kraków też doda do tego swoje trzy grosze”. W związku ze sprawą powstał projekt uchwały, który w najbliższym czasie trafi pod obrady Rady Miasta. Na stronie miasta dodano, że „w ankiecie wzięło udział ponad 10 tysięcy mieszkańców Krakowa, przy czym przeważały osoby posiadające lub opiekujące się zwierzętami”.

Większość z nich zadeklarowała, że ich zwierzęta źle znoszą hałas wywołany przez fajerwerki. Wśród innych powodów wymieniano także troskę o środowisko. Wśród przeciwników całorocznego zakazu największa grupa dopuściłaby używanie fajerwerków podczas sylwestra oraz kilku dodatkowych, specjalnych okazji w roku.

