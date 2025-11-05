Zaskakujący gest posła Konfederacji. Ostrzegł koalicję rządzącą

Krzysztof Mulawa – poseł Konfederacji Wolność i Niepodległość i były członek sejmowej komisji śledcze ds. tzw. afery wizowej – był we wtorek (4 listopada) gościem programu „Debata Gozdyry”.

Parlamentarzysta postanowił zaalarmować Koalicję 15 Października, by ta nie zajmowała się sprawami nieważnymi, ale zamiast tego przekierowała uwagę na sprawy gospodarcze.

Poseł Konfederacji zaskoczył gestem na wizji. „To, co słyszymy, to są tylko «michałki»”

Mulawa mówił o największym problemie, z jakim boryka się dziś Polska. Wskazał, że znajdujemy się wśród państw w Europie z najwyższymi cenami energii dla przemysłu (wzrost o blisko 140 procent w latach 2019-2023). Wspomniał o protestach na Górnym Śląsku, a ich uczestników pochwalił za wytrwałość w walce o bezpieczeństwo energetyczne.

Następnie wyjął z kieszeni symbol nieodzownie kojarzony z sędzią piłkarskim. – Ja chcę pokazać tutaj czerwoną kartkę. (...) Dzisiaj byłem na Śląsku. Chcę o tym opowiedzieć, bo to jest bardzo ważne. To, co słyszymy, to są tylko „michałki”. Możemy się z tego pośmiać, z tych rzeczywiście dziwnych i śmiesznych min, ale dzisiaj rolnicy, przede wszystkim górnicy i hutnicy, wręcz limitowali podczas protestów w Katowicach. (...) Oni powiedzieli, że chcą walczyć o Polskę, walczyć o bezpieczeństwo energetyczne i walczyć o bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju – mówił na antenie PN do prowadzącej program Agnieszki Gozdyry.

Krzysztof Mulawa zaapelował do rządzących: Zajmijmy się rzeczami poważnym

Parlamentarzysta zwrócił się do przedstawicieli trzeciego rządu Donalda Tuska, by zamiast pozornych działań zaproponowali konkretne rozwiązania w obszarze gospodarki i energii. – Zajmijmy się rzeczami poważnym. (...) Czas przestać udawać, że wszystko jest w porządku. Polska potrzebuje realnych decyzji, a nie medialnych przepychanek – podkreślił.

