Tajemnicze zaginięcie na Śląsku. Rozpoznajesz dziewczynę ze zdjęcia?

Jak informuje zespół prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, w dniu 1 listopada (czyli pod koniec ubiegłego tygodnia, w Uroczystość Wszystkich Świętych) zaginęła Kornelia Koper.

„Ktokolwiek wie, gdzie może przebywać lub posiada informacje, które mogą pomóc w jej odnalezieniu, proszony jest o kontakt z KPP w Ostrowie Wlkp. lub najbliższą jednostką Policji” – zwracają się funkcjonariusze do internautów w komunikacie prasowym, opublikowanym 5 listopada.

Ostrów Wielkopolski. Tajemnicze zaginięcie Kornelii Koper. „Do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną”

„Poszukiwania opiekuńcze” prowadzi Wydział Kryminalny KPP w Ostrowie Wielkopolskim. Z ustaleń policji wynika, że dziewczyna w sobotę opuściła swoje miejsce zamieszkania. I „do chwili obecnej [a więc do środy, gdy służby publikowały notatkę prasową – przyp. red.] nie nawiązała kontaktu z rodziną”.

Funkcjonariusze zwrócili się po pomoc do internautów. „Osoby mające wiedzę o miejscu przebywania wymienionej proszeni są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wlkp”.. Podano numery telefonów – 7 77 54 211 i ogólnopolski nr alarmowy – 112.

Policjanci proszą o „pilny kontakt”. Rozpoznajesz nastolatkę ze zdjęcia?

We wtorek (4 listopada) informowaliśmy też o innych poszukiwaniach – na Śląsku.

W Uroczystość Wszystkich Świętych doszło do zaginięcia dziewczyny z Częstochowy. Mundurowi zwrócili się z apelem do użytkowników sieci, którzy mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu nieletniej.

Komenda Miejska Policji w Częstochowie, która opublikowała zdjęcia i rysopis poszukiwanej, zaznaczyła w komunikacie, by każdy, kto zna miejsce jej pobytu, lub w ostatnim czasie widział zaginioną, „pilnie skontaktował się” ze służbami.

Czytaj też:

13-latek miał zabić starszego brata. Nowe informacje ws. tragediiCzytaj też:

Nietypowy pasażer w pociągu. Podróżni przecierali oczy ze zdumienia