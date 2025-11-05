Obcy dron naruszył polską przestrzeń powietrzną. Co kryło się w jego wnętrzu?

O incydencie poinformowała Straż Graniczna. W sprawie, dnia 5 listopada (środa), na platformie X opublikowano komunikat prasowy.

Przez granicę polsko-białoruską przedarł się obcy dron i nielegalnie osiadł na naszym terytorium.

Co znajdowało się w środku bezzałogowego statku powietrznego? SG pokazała wymowne zdjęcia.

Podlasie. Incydent dronowy na terenie gminy Krynki. Tym wypełniono UAV-a

Podlaski oddział SG podał, że dron „wypełniony był nielegalnymi papierosami”. Znaleziono go na terenie Gminy Krynki. Przestępcy chcieli przeszmuglować przy jego pomocy około 400 paczek z białoruską akcyzą.

SG podsumowała przy okazji, ile tego typu incydentów miało miejsce w 2025 roku – to łącznie 18 przypadków prób przemytu papierosów, gdy weźmiemy pod uwagę jedynie UAV-y. Zdecydowanie częściej jednak (ponad 85 procent przypadków) stosowane są balony meteorologiczne – w tym przypadku odnotowano 118 takich prób.

„Szacunkowa wartość ujawnionych papierosów wynosi łącznie 3,4 miliona złotych” – informuje SG. Dotychczas, w związku z tego rodzaju przestępstwami, przedstawiciele służb zatrzymali 29 osób.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna opublikowała dane

Jak przedstawia się sytuacja na wschodnich krańcach Polski? SG co i rusz publikuje statystyki, które mówią o próbach przekroczenia granicy bez pozwolenia, a o groźnych incydentach, na które narażeni są mundurowi, a którzy każdego dnia ryzykują swoim zdrowiem lub życiem.

Przykładowo w środę (4 listopada), na granicy z Białorusią, polska strona odnotowała sześć prób nielegalnego przedostania się na terytorium Unii Europejskiej. Było też gorąco. „W stronę patroli rzucano kłodami i drutem kolczastym. Uszkodzono też dwa pojazdy SG” – czytamy na platformie X.

