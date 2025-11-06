Nowa nazwa CPK po aferze. Minister nie ma wątpliwości

Pod koniec października wybuchła afera CPK. Jak podała WP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas dwutygodniowego rządu Mateusza Morawieckiego wydało zgodę na sprzedaż działki 160-hektarowej działki. Jak się okazało na cele prywatne nabył ją wiceszef Dawtony Piotr Wielgomas. Działka jest istotna, ponieważ przez Zabłotnię będzie przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– Nazwa CPK zostanie zmieniona, ponieważ projekt został zmieniony, ma poprawione parametry, jest bardziej funkcjonalny, nie jest scentralizowany. Jak będzie nazywał się nowy port lotniczy oraz jak będzie nazywał się ten projekt, to osobna kwestia. Nie zaprzeczam, że ja na ten temat myślę i pracuję, bo ta nazwa została skompromitowana – powiedział po kilku dniach w TVP Info minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Afera CPK. Dariusz Klimczak: Port lotniczy i projekt powinny inaczej się nazywać

W środę minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, szef KOWR Henryk Smolarz i dotychczasowy właściciel nieruchomości poinformowali o osiągnięciu porozumienia, na mocy którego działka wróci do Skarbu Państwa za cenę, jaka była zapłacona w pierwotnym akcie notarialnym. W czwartek Klimczak powtórzył w TVN24, że „port lotniczy i projekt powinny inaczej się nazywać”. Polityk przekonywał, że projekt jest „lepszy, nowocześniejszy”.

Minister infrastruktury zaznaczył, że nie może zdradzić propozycji nowej nazwy na tym etapie. Zdradził jednak, że jest już na nią pomysł. – Myślę, że w nieodległym czasie będziemy mogli porozmawiać na temat szczegółów nazwy tego lotniska, nazwy tego projektu – skomentował Klimczak. Polityk ocenił też, że spawa z odkupieniem działki „nabrała dynamiki, kiedy stworzyła się wielka presja medialna”. Zakończył jednak, że „do sprzedaży nigdy nie powinno dojść”.

