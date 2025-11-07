Nietypowe okrzyki w Sejmie. Tusk zwrócił uwagę na ważny szczegół

– Wyczyszczenie tego pola minowego wymaga dużo pracy. Łamanie prawa, szczególnie przez władzę, jest czymś z czym staram się walczyć przez całe życie. Nikt nie będzie mnie uczył, czym jest łamanie prawa. Od dwóch lat robimy wszystko, żeby przywrócić rządy prawa. Nie jest to łatwe. Nie wiem, czy słyszeliście ten okrzyk, Konfederacja i KO - jedno zło. Nawet posłowie Konfederacji nie mieli dzisiaj wątpliwości podczas głosowania - powiedział Donald Tusk po ogłoszeniu wyników głosowania ws. Zbigniewa Ziobry.

