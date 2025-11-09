Krwawa noc w centrum miasta. 23-latek nie przeżył

W nocy z soboty na niedzielę w centrum Szczecinka doszło do gwałtownej bójki z udziałem grupy młodych ludzi. Zdarzenie miało miejsce w pobliżu miejscowego szpitala.

Jak poinformowała w niedzielę oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, aspirant Anna Matys, do placówki medycznej przewieziono trzy osoby. Wśród nich był 23-letni mieszkaniec miasta, który miał rany – najprawdopodobniej po ugodzeniu nożem.

– Niestety, 23-latek zmarł w szpitalu. Dwie inne osoby po opatrzeniu, opuściły szpital – przekazała policjantka.

Policja bada przebieg bójki. Prokuratura nadzoruje śledztwo

Jak ustalono, w chwili bójki na miejscu mogło znajdować się kilkanaście osób. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury prowadzą szczegółowe czynności w celu odtworzenia przebiegu zdarzenia oraz ustalenia roli, jaką odegrali w nim poszczególni uczestnicy.

Policja na razie nie ujawnia informacji o ewentualnych zatrzymaniach ani postawionych zarzutach.

Nieoficjalne źródła Polskiej Agencji Prasowej wskazują, że śledczy analizują nagrania z monitoringu i przesłuchują świadków, którzy znajdowali się w pobliżu miejsca tragedii.

