Szykuje się paraliż komunikacyjny w stolicy. Policja apeluje do kierowców

Policja przekazała szczegółową listę ulic, które będą czasowo zamknięte. Jednocześnie opublikowano apel do kierowców z całego kraju o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

Jak podaje Komenda Stołeczna Policji, obchody będą w tym roku rozbudowane. Trzeba nastawić się nie tylko na uroczystości państwowe, ale i wydarzenia sportowe, kulturalne i przemarsze.

„Kierowcy w miarę możliwości powinni omijać rejon ścisłego centrum Warszawy. Ulice w pobliżu uroczystości, wydarzeń i przemarszów mogą być zamykane dla ruchu. O bezpieczeństwo mieszkańców stolicy, uczestników wydarzeń i przybyłych gości dbać będą stołeczni policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy z całej Polski” – poinformowała KSP.

Które ulice zostaną zamknięte? Policja opublikowała listę

Z informacji opublikowanych przez KSP wynika, że utrudnienia potrwają od 10 do 11 listopada. Zamknięte zostaną między innymi ulice, którymi przebiega trasa 35. Biegu Niepodległości. Start imprezy zaplanowano na godzinę 11:11 przy skrzyżowaniu alei Jana Pawła II i ulicy Stawki.

Ograniczenia będą również dotyczyły Marszu Niepodległości, zaplanowanego w godzinach 14:00–19:00.

„Jeszcze przed rozpoczęciem Marszu Niepodległości zostanie zamknięta ulica Marszałkowska od ulicy Żurawiej do ulicy Świętokrzyskiej. Kierowcy nie przejadą też Alejami Jerozolimskimi od Emilii Plater w kierunku ronda Dmowskiego. Podczas wydarzenia będą zamknięte również Aleje Jerozolimskie od ronda Dmowskiego w kierunku Pragi, most i aleja Poniatowskiego do ronda Waszyngtona oraz Wybrzeże Szczecińskie między mostami Świętokrzyskim i Poniatowskiego. Na około trzy godziny przed rozpoczęciem marszu policjanci mogą zamknąć most Poniatowskiego. W czasie przejścia uczestników policjanci mogą zamknąć ruch również na Wisłostradzie pomiędzy ulicą Ludną a mostem Śląsko-Dąbrowskim” – przekazała KSP.

Policja apeluje: zostawcie auta, wybierzcie metro

Funkcjonariusze przypominają, że w dniu Święta Niepodległości w centrum Warszawy najlepiej poruszać się komunikacją publiczną.

„Do centrum najlepiej dojechać metrem lub koleją. Kierowcy w miarę możliwości powinni omijać rejon ścisłego centrum Warszawy. Ulice w pobliżu uroczystości, wydarzeń i przemarszów mogą być zamykane dla ruchu” – przekazano w komunikacie.

Autobusy i tramwaje, które nie będą mogły przejechać swoimi trasami z powodu uroczystości i 35. Biegu Niepodległości, zostaną skierowane na objazdy. Możliwe są także czasowe skrócenia tras lub chwilowe wstrzymania ruchu.

Policja zachęca mieszkańców do korzystania z metra, Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.

„We wtorek, w godz. 11:00–19:00 metro będzie kursowało częściej niż zazwyczaj w święto – M1 co około 4 minuty, a M2 co około 5 minut. W razie potrzeby do ruchu zostaną skierowane dodatkowe pociągi oraz tramwaje” – informują funkcjonariusze.

Apel policji do kierowców w całej Polsce

Również na profilu Policji w serwisie X pojawił się apel do kierowców.

„Policjanci prewencji, ruchu drogowego i służb kryminalnych będą czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich osób biorących udział w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych w kraju. Apelujemy, aby w związku z wprowadzonymi licznymi zmianami w organizacji ruchu stosować się do poleceń funkcjonariuszy” – podkreślono w komunikacie.

twitterCzytaj też:

Wrze przed Marszem Niepodległości. Kaczyński i Mentzen idą na zwarcieCzytaj też:

Marsze, koncerty i inne atrakcje. Tak Polska będzie świętować 11 listopada