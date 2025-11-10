Mentzen kpi z zakazów. „Nie mówcie Kierwińskiemu”

Lider Konfederacji, Sławomir Mentzen, opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym zachęca swoich sympatyków do udziału w Marszu Niepodległości w Warszawie. W charakterystycznym dla siebie stylu nie obyło się bez prowokacji – polityk wprost zakpił z zakazu używania materiałów pirotechnicznych obowiązującego podczas wydarzenia.

– Nie mówcie Kierwińskiemu, ale race też będą – powiedział Mentzen, uśmiechając się do kamery.

Marsz Niepodległości 2025: Trasa i hasło wydarzenia

Marsz Niepodległości w tym roku odbędzie się pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”. Wydarzenie rozpocznie się we wtorek, 11 listopada o godz. 14:00 na rondzie Romana Dmowskiego w Warszawie.

Po przemówieniach uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego, a następnie ulicami Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca, kończąc marsz na błoniach Stadionu Narodowego.

Organizatorzy zapowiadają, że będzie to największe patriotyczne zgromadzenie w Europie.

Mentzen: Największa patriotyczna manifestacja w Europie

– Już jutro ulicami Warszawy przejdzie największa patriotyczna manifestacja w całej Europie, czyli Marsz Niepodległości. Zaczynamy o 14:00 na Rondzie Dmowskiego, a od 13:00 formujemy naszą kolumnę koło Novotelu – zapowiedział Sławomir Mentzen w udostępnionym wideo.

Lider Konfederacji zaapelował do sympatyków o udział w marszu i zaznaczył, że obecni będą również posłowie jego ugrupowania. Nie zabrakło jednak żartu z rządowego zakazu używania rac i petard.

Politycy na Marszu Niepodległości

W tegorocznym Marszu Niepodległości weźmie udział wielu znanych polityków. Obecność zapowiedział prezydent Karol Nawrocki oraz wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, który jest współzałożycielem Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości”. W wydarzeniu mają uczestniczyć również Anna Bryłka, Witold Tumanowicz, Michał Wawer i Krzysztof Tuduj. Swój udział potwierdził także Grzegorz Braun.

Jak poinformował Mariusz Błaszczak, w marszu ma wziąć udział także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, co oznacza, że w wydarzeniu pojawią się również inni politycy PiS.

Według ustaleń portalu Onet, mimo zapowiadanej obecności czołowych postaci życia publicznego, podczas Marszu Niepodległości nie przewidziano żadnych przemówień Jarosława Kaczyńskiego ani Karola Nawrockiego. Organizatorzy chcą, by wydarzenie zachowało charakter manifestacji, a nie wiecu politycznego.

