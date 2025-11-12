Ocenili Nawrockiego po 100 dniach kadencji. Większość Polaków nie ma wątpliwości

Pracownia Opinia24 sprawdziła na zlecenie RMF FM, kto w Polsce powinien mieć większą władzę – rząd czy prezydent. Z sondażu wynika, że zwiększenia uprawnień głowy państwa kosztem rządu chciałoby 30 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest 18 proc. ankietowanych. 31 proc. uczestników badania opowiedziało się za utrzymaniem statusu quo. Jednoznacznie głosu w tej kwestii nie potrafiło z kolei zabrać 21 proc. Polaków.

Za wzmocnieniem roli prezydenta opowiadają się w tym sondażu wyborcy PiS (65 proc.) i Konfederacji (48 proc.) oraz osoby w wieku powyżej 60. lat (29 proc.). Umocnienia rządu domagają się z kolei osoby głosujące na KO (58 proc.), z wyższym wykształceniem (25 proc.) i osoby z miast powyżej 500 tys. (27 proc.). Badanie przeprowadzono w dniach 3-5 listopada 2025 r. na próbie tysiąca pełnoletnich Polaków, reprezentatywnej dla całej populacji, metodami CATI i CAWI.

Podobnie pytanie także pracownia Opinia24 przeprowadziła dla „Polityki”. Chodziło jednak o przyznanie głowie państwa większych kompetencji w kontekście prezydentury Karola Nawrockiego. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 31 proc. uczestników sondażu, głównie wyborcy PiS, Konfederacji, a najbardziej Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Do tego należy doliczyć też 22 proc. osób głosujących na Razem i 19 proc. zwolenników PSL. Zmniejszenia uprawnień głowy państwa domaga się z kolei 16 proc. ankietowanych, co jak podkreślono, jest wynikiem dość niskim, biorąc pod uwagę, jak część sceny politycznej stanowią jego przeciwnicy. 39 proc. nie chciało zmieniać uprawnień prezydenta, a 14 proc. wybrało opcję „trudno powiedzieć”.

W inny badaniu tej pracowni i medium spytano też ankietowanych, jak zagłosowaliby dziś w II turze wyborów prezydenckich, gdyby mieli taką możliwość. 40 proc. respondentów poparłoby Nawrockiego, 30 proc. Rafała Trzaskowskiego, 19 proc. zostałoby w domach, a 11 proc. osób było niezdecydowanych.

Nawrockiego po 100 dniach kadencji w sumie „pozytywnie” ocenia 53 proc. uczestników sondażu, przy łącznie 26 proc. głosów negatywnych i 21 proc. Polaków, którzy nie potrafili się określić w tej sprawie. Te sondaże przeprowadzono metodami CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1 001 Polaków w wieku powyżej 18. lat od 22 do 24 października 2025 r.

