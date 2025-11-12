Okładka „Wprost” z nagrodą World Press Cartoon. Wyjątkowe wyróżnienie

World Press Cartoon to jeden z największych i najbardziej prestiżowych corocznych konkursów na karykaturę prasową na świecie. Tworzy go niezależna organizacja o takiej samej nazwie z siedzibą w Lizbonie. Nagrody są przyznawane w kilku kategoriach, m.in. za komiks, karykaturę czy karykaturę prasową. Paweł Kuczyński został wyróżniony w tej trzeciej kategorii.

Długa lista nagród Kuczyńskiego

To zresztą nie pierwsza nagroda, którą rysownik otrzymuje za okładki dla „Wprost”. W 2023 r. Kuczyński zdobył główną nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Rysunkowym im. Aydına Doğana. Znanym na świecie jako „Oscar kreskówki”. W tym samym roku został wyróżniony w międzynarodowym konkursie Brain Sneezing. Trochę wcześniej zdobył pierwszą nagrodę Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa. Jego zwycięska grafika przedstawia dużą podobiznę Władimira Putina z niewielkim wąsikiem w postaci kaloryfera, czym artysta nawiązał do szantażu energetycznego ze strony Federacji Rosyjskiej.

Putin pojawił się również na innej jego okładkowej pracy, która wywołała międzynarodowe poruszenie. Grafika nawiązująca do rozmów, jakie mimo wojny w Ukrainie prowadzili z dyktatorem Olaf Scholz i Emmanuel Macron. Okładka została dostrzeżona i była szeroko komentowana przez europejskie media.

Sam artysta bardzo skromnie przekonywał, że to nie jego rysunek wzbudził międzynarodowe poruszenie. – Myślę, że nie tyle mój rysunek był komentowany, a bardziej temat, którego dotykał. Tu zasługa redakcji „Wprost”, że pomyślała, aby poświęcić temu zagadnieniu cały magazyn. Komentarze też dotyczyły raczej tego tematu, niż wartości artystycznych mojej pracy – powiedział w rozmowie z „Wprost”.

Trump jak Neron

Tym razem Paweł Kuczyński został dostrzeżony na świecie za rysunek pokazujący Donalda Trumpa. Praca nosiła tytuł „Neron” i pokazywała Donalda Trumpa stylizowanego na słynnego rzymskiego cesarza, który patrzy z oddali, jak pali się świat. U boku Trumpa stał kanister z benzyną, ale również gaśnica. Okładka była pierwszą stroną 47. numeru „Wprost” z 2024 r. Ukazała się niedługo po wyborach prezydenckich w USA. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, jakiego świata według Trumpa możemy się spodziewać, czyli od wywoływania pożarów do ich gaszenia.

Praca Pawła Kuczyńskiego zdobyła III nagrodę w kategorii Editorial Cartoon. Pierwsze miejsce przypadło rysownikowi z Czarnogóry za pracę „Trump’s Signature”, a drugie – artyście z Portugalii za rysunek pod tytułem „Cybertruck Man”.

Po konkursie zwycięskie prace mają być pokazywane na objazdowych wystawach. We wcześniejszych edycjach rysunki były prezentowane m.in. w Brazylii, Francji, Wielkiej Brytanii czy Meksyku.

