Tak Polacy ocenili Marsz Niepodległości. Te dane nie zostawiają złudzeń

Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura zbadał, jaka narracja dominowała wśród internautów, jeśli chodzi o Marsz Niepodległości 2025. Zasięg oceniono na 90 mln. 69 proc. ocen było krytycznych. Wydarzeniu zarzuca się ekstremizm, zawłaszczenie przez prawicę, promowanie mowy nienawiści i zagrożenie bezpieczeństwa. TV Republika jest najczęściej wskazywanym winnym upolitycznienia pochodu.

Marsz Niepodległości uważany jest też za agresywną demonstrację polityczną, gdzie innymi głównymi aktorami są środowiska związane z PiS i Konfederacją. Panuje narracja, że wydarzenie nie reprezentuje wszystkich Polaków, tylko jest platformą dla nacjonalizmu, propagandy i ekscesów, które kompromitują ideę patriotyzmu. Krytykowane było też hasło „Jeden naród – silna Polska”, które wiele osób odebrało jako element kampanii politycznej, a nie uniwersalnego przekazu narodowego.

Łamanie zakazów i kontrowersyjne transparenty. Nawrocki krytykowany za brak reakcji

Wspomniano o obecności Karola Nawrockiego i skrajnych środowisk, porównując to z brakiem obecności Donalda Tuska. Wobec prezydenta pojawiły się oskarżenia o legitymizację działań środowisk ekstremistycznych. Nawrockiemu dostało się też za to, że nie zareagował publicznie na łamanie zakazów i obecność kontrowersyjnych transparentów. Jedną z głównych osi sporu była bowiem kwestia zakazu wojewody mazowieckiego ws. użycia materiałów pirotechnicznych.

Elektorat prawicy chwalił Nawrockiego za udział w pochodzie, wskazując na wyraz poparcia dla tożsamości narodowej. Wydarzenie zostało odebrane jako poligon walki o przyszłość symbolicznego przywództwa na prawicy. Krytycznie oceniono za to udział Jarosława Kaczyńskiego. Zarzucono mu hipokryzję, upolitycznianie święta i odpowiedzialność za podziały społeczne. Od prezesa PiS najczęściej domagano się całkowitego wycofania z życia publicznego.

Marsz Niepodległości 2025. Analitycy sprawdzili, o czym sieci pisali internauci

Zwolennicy pochodu widzieli w wydarzeniu manifestację patriotyzmu, opór wobec rządu i sprzeciw wobec ograniczeń. Niezależnie od poglądów, internauci chcą zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia przemocy, odsunięcia Marszu od wpływów politycznych i partyjnych, przywrócenia wartości wspólnotowych i prawdziwego patriotyzmu, przejrzystości finansowania i rezygnacji ze zbiórek o charakterze politycznym oraz ograniczenia wpływu skrajnych mediów i zmiany stylu narracji.

