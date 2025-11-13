Nagranie z Ukrainką z nożem w pociągu niesie się po sieci. Ujawniono szczegóły

W środę 12 listopada wieczorem w sieci pojawił się film, na którym widać młodą kobietę podróżującą prawie pustym pociągiem. Kobieta, prawdopodobnie Ukrainka, najpierw krzyczy w swoim ojczystym języku, a potem zaczyna śpiewać ukraińską pieśń patriotyczną. – Tak trochę dużo alkoholu, wydziera się, biletu nie chce kupić – mówi osoba nagrywająca. Agresywna podróżna awanturuje się z mężczyzną stojącym na drugim końcu wagonu.

Ukrainka o „polskiej świni”. Mężczyzna z walizką grozi kobiecie, że jej „wy****e”

W pewnym momencie widać, jak Ukrainka z kieszeni wyciągnęła nóż. Podróżna mówi w swoim języku „spi*******j / c**j ci w d**ę”, słychać też słowa „polska świnio”. Następnie jednak odchodzi. Mężczyzna z walizką prowokuje kobietę z nożem, mówiąc: no chodź. Grozi też, że jej „wy****e”. Osoba nagrywająca prosi mężczyznę z walizką, aby ten sobie usiadł.

Ten używa jednak słowa „k***a”, a w odpowiedzi Ukrainka określa podobnie jego matkę, a samego mężczyznę nazywa „debilem”. Kobieta w końcu ponownie zbliża się do mężczyzny z walizką. Widać też konduktora. Następnie wideo jest pocięte i widać podróżną zbliżającą się do mężczyzny z walizką, którą ten używa do uderzenia Ukrainki, a następnie, kiedy kobieta upada, do jej spacyfikowania. Onet ustalił, że do zdarzenia doszło w połowie października w pociągu PolRegio z Zielonej Góry do Rzepina.

Ukrainka z nożem w pociągu PolRegio z Zielonej Góry do Rzepina. Szczegóły viralowego wideo

– Podczas kontroli biletów jedna z podróżnych (nieposiadająca biletu) zaczęła zachowywać się agresywnie i wyciągnęła nóż. Pracownik drużyny konduktorskiej niezwłocznie wezwał policję. W ustabilizowaniu sytuacji pomógł jeden z pasażerów. Nikt z podróżnych ani z obsługi pociągu nie odniósł obrażeń. Po przybyciu patrolu na stację Radnica agresywna osoba została przekazana policji, a pociąg kontynuował jazdę – wyjaśnił rzecznik przewoźnika Jakub Leduchowski.

