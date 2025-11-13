MKDiN pozwało fundację o. Rydzyka. W tle porażająca kwota

O ruchu MKDiN w czwartek (13 listopada) poinformował Maciej Wróbel, wiceszef resortu. „Wobec braku woli do zawarcia ugody ze strony Fundacji Lux Veritatis ws. budowy Muzeum 'Pamięć i Tożsamość' w Toruniu, złożyliśmy pozew do sądu” – przekazał za pośrednictwem platformy X.

Głos ws. zabrała też ministra kultury i dziedzictwa narodowego – Marta Cienkowska.

Ministerstwo kultury pozwało fundację o. Tadeusza Rydzyka. W tle budowa muzeum

Wiceminister ujawnił, że MKDiN chce „unieważnienia umów, zawartych pomiędzy ministrem kultury a fundacją, oraz zasądzenie kwoty 210 milionów złotych z odsetkami na rzecz Skarbu Państwa”. „Muzeum – TAK – ale na jasnych i transparentnych zasadach” – podkreślił.

Informację przekazaną przez Wróbla potwierdziła też Cienkowska. W jej ocenie ruch, który wykonało MKDiN, oznacza, że „państwo polskie odzyskuje kontrolę nad publicznymi pieniędzmi”. „Era nietykalności i prywatnych projektów finansowanych z publicznych środków dobiegła końca. Prawo obowiązuje wszystkich – bez wyjątków, nawet jeśli niektórym przez lata wydawało się, że są ponad nim” – stwierdziła. Zapewniła, że resort zrobi wszystko, by sprawę doprowadzić do końca. „By [udało się – red.] odzyskać to, co należy do obywateli” – zaznaczyła.

Do końca kontroli NIK budowa muzeum zainicjowana przez redemptorystę pochłonęła blisko 150 mln zł

Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II, które powstać ma w stolicy Kujaw i Pomorza, będzie znajdowało się w pobliżu kościoła Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i kompleksu Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Nazwa inspirowana jest tytułem ostatniej książki Karola Wojtyły.

Budową muzeum zainteresowała się swego czasu Najwyższa Izba Kontroli. W momencie, gdy powstawał raport NIK, na budowę przeznaczono już blisko 149 mln PLN.

