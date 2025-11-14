Taka będzie zima 2025/2026. Na święta sypnie śniegiem? „Mamy problem”

Polacy są zainteresowani warunkami pogodowymi nie tylko „tu i teraz”, ale także w dłuższej perspektywie. Pojawiają się pytania, jaka będzie zima 2025/2026. O możliwym scenariuszu mówiła Maja Popielarska w programie „Dzień dobry TVN”.

Jaka będzie zima 2025/2026? Wir polarny może namieszać

– Sytuacja na północnej półkuli nad biegunem północnym, czyli tzw. wir polarny, jest trochę inny niż do tej pory. On jest słabszy i prawdopodobnie co jakiś czas będzie wrzucał zimno, chłód do Europy – analizuje dziennikarka i prezenterka.

– Co oznacza, że może być bardzo zimno i będą też okresy, kiedy będzie wędrowało powietrze z południa. To jest trochę inna cyrkulacja niż normalnie o tej porze roku, bo głównie mamy zachodnią cyrkulację, z zachodu na wschód płynie powietrze. Bardzo prawdopodobne jest, że w tym roku będzie trochę inaczej, że będzie więcej epizodów i dłuższych epizodów z północnym spływem powietrza – kontynuuje Maja Popielarska. Jak dodała, te wszystkie uwarunkowania mogą wpłynąć na to, że druga połowa stycznia i luty mogą być długim „okresem solidnej zimy”.

Kiedy spadnie śnieg? „Jest szansa, że będzie biało. Ale czy na święta?”

Czy można się spodziewać, że na Boże Narodzenie sypnie śniegiem? – Z tymi świętami mamy problem. O ile w połowie grudnia bywa chłodniej i spada śnieg, to tuż przed świętami przychodzi ocieplenie i to już jest notowane od dobrych paru lat. Potem, w drugi dzień świąt albo dopiero na sylwestra, przychodzi solidne ochłodzenie. A w tym roku jest szansa, że będzie biało. Ale czy na święta? – zastanawia się Maja Popielarska.

Warto też przypomnieć, że długoterminowe prognozy pogody są obarczone dużym ryzykiem błędu. Dlatego też należy podchodzić do nich z rezerwą.

