Planuje rzucić rękawicę Czarzastemu. Oświadczenie majątkowe odkrywa jego drugą twarz

– Niestety po 26 latach marszałkiem Sejmu zostanie komunista. To jest bardzo smutny obraz – powiedział Mariusz Błaszczak w Polsat News, komentując zmianę Szymona Hołowni na Włodzimierza Czarzastego. Swojego partyjnego kolegi bronił w TVN24 Krzysztof Gawkowski. – Taki z Czarzastego komunista jak z Błaszczaka onanista. Panowie snują jakieś głupie opowieści – ocenił. Wicepremier po upomnieniu przez prowadzącą program Monikę Olejnik zapewnił, że nie miał złych intencji.

Słowa Gawkowskiego odbiły się szerokim echem i przykryły jego inną wypowiedź, która padła w „Kropce nad i”. Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy zadeklarował bowiem, że podczas wyborów w grudniu będzie starał się o stanowisko szefa partii. Postanowiliśmy przypomnieć, jak wygląda ostanie oświadczenie majątkowe polityka. Gawkowski ma na swoim koncie 187 200 zł oszczędności oraz 350 euro i 200 amerykańskich dolarów.

Upomniała go Olejnik, chce zastąpić Czarzastego. Oto oświadczenie majątkowego Gawkowskiego

Wicepremier posiada na współwłasność dom o powierzchni 251,59 metrów kwadratowych o wartości około 1,1 miliona złotych. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, za członkostwo w rządzie Gawkowski otrzymał 241 657,64 zł. Uposażenie poselskie wyniosło z kolei 66,28 zł. Kolejna pozycja to 45 252,40 zł z tytułu diety parlamentarnej. Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy otrzymał także 33 365,69 zł z Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie, gdzie jest zatrudnionych na umowie o pracę.

Kolejne 13 396, 27 zł z UTH dostał w ramach stypendium. Za prawa autorskie z wydawnictwa Helion na konto Gawkowskiego przelane zostało 130 zł. Z tego tytułu do jego kieszeni trafiło także 2 713,03 z serwisu wydawniczego Bookplan.pl. Minister cyfryzacji jako cenny majątek wymienił bibliotekę domową. Jego książki są warte ok. 22 tys. zł. Gawkowski spłaca też kredyt hipoteczny, który zaciągnął w 2013 r. na 30 lat. Obecnie zostało mu jeszcze ok. 450 tys. zł.

