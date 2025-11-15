Trump o zwycięstwie Nawrockiego: Poparłem go i on wygrał wybory

W rozmowie ze stacją GB News Trump zapytany został o to, który europejski kraj radzi sobie z migracją. Prezydent Stanów Zjednoczonych bez większego namysłu wymienił m.in. Polskę. Nie pochwalił jednak rządu Donalda Tuska czy ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego lub funkcjonariuszy Straży Granicznej czy żołnierzy, którzy strzegą granic.

Pozostając w kontekście tematu migracji zaczął chwalić Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który w zakresie polityki zagranicznej współdziała z premierem i Radą Ministrów – o czym traktuje Konstytucja RP.

W jego opinii Nawrocki „będzie wspaniałym prezydentem”.

Donald Trump docenił Polskę. Zachwalał też głowę państwa

– Polska jest wspaniała – zaczął z przekonaniem Trump. Następnie wspomniał o kampanii prezydenckiej 2025 w Polsce i wyborach, które miały miejsce na przełomie maja i czerwca. – Nikt nie spodziewał się, że człowiek, który wygrał wybory – który był fantastyczny – w ogóle zbliży się [do zwycięstwa – przyp. red.]. To był jeden z wielu kandydatów – wskazał republikanin.

Mówiąc o tamtych wydarzeniach, ujawnił kulisy amerykańskich rozmów. – Poprzez (...) wspólnego znajomego, poparłem go i on wygrał wybory. To było duże zaskoczenie – powiedział przywódca Ameryki. Nie zdradził jednak, o kogo chodziło.

– On będzie wspaniałym prezydentem – zapewnił na antenie GB News, a następnie powrócił do tematu migracji. – Polska nie przyjmuje ludzi [imigrantów – red.]. Jest kilka krajów, które po prostu się na to nie zgadzają – podsumował.

Trump zachwycony Orbánem: Wpuścił do swojego kraju zero migrantów

Wcześniej Trump ws. migracji docenił też Budapeszt. Powiedział, że szef rządu Węgier – Viktor Orbán – jest „nienawidzony przez innych przywódców”, ale „wykonuje fantastyczną robotę”.

–Wiesz, ilu ludzi wpuścił do swojego kraju? – pytał retorycznie dziennikarkę Bev Turner, prowadzącą wywiad. – Zero. I nie ma żadnych problemów. Przyjął kilku Ukraińców w związku z wojną, ale generalnie zero – podkreślił.

