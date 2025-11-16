Czarnek nawiązał prześmiewczo do filmu Tuska. „Zaraz będzie po żurku”

Donald Tusk opublikował nagranie na X, podczas którego je tradycyjną zupę kuchni polskiej. Miało to miejsce niedługo po tym, gdy Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał, że złożył wniosek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości – Zbigniewowi Ziobrze. Chodziło o umożliwienie działań prokuraturze, czyli postawienie mu zarzutów, a także zatrzymanie i aresztowanie byłego szefa MS.

– Niezły ten żurek, co? Będzie jeszcze drugie danie i deser – komentował na bieżąco działania PG premier.

Wkrótce izba niższa zdecydowała o uchyleniu immunitetu i wyraziła zgodę na zatrzymanie i aresztowanie posła Prawa i Sprawiedliwości ws. dot. nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Informacja ta ucieszyła Żurka, który skwitował ją w ten sposób: „Żurek podano. Smacznego”.

Czarnek nawiązał do nagrania Tuska. „Zaraz będzie po żurku, zobaczycie”

W równie żartobliwy sposób do sprawy odniósł się polityk opozycji – były minister edukacji narodowej. Polityk PiS-u opublikował nagranie, które zatytułował „Ballada o Żurku”.

Podczas filmu wyjaśnia, że znajduje się w Suchej Beskidzkiej (Małopolska), gdzie w jego opinii, w jednej z restauracji, serwowana jest bardzo dobra, tradycyjna, polska zupa. Następnie zabrał się do jedzenia. – Zaraz będzie po żurku – zapowiedział.

Po chwili zaprezentował internautom pusty talerz. – I mówiłem. Już jest po żurku. Takie życie – skwitował.

Ziobro przebywa za granicą. Jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw

Były PG znajduje się obecnie w Budapeszcie. Do Węgier wybrał się jeszcze przed posiedzeniem sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

Były minister podejrzany jest o „działania mające celu osiąganie korzyści politycznych i majątkowych”. Chodzi o śledztwo ws. FS. – Dowody pozwoliły na przyjęcie przez prokuratora dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw – mówiła podczas jednej z konferencji prasowych prok. Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.

twitterCzytaj też:

Kaczyński nie wierzy w samobójstwo Leppera. Sikorski: W pewnym sensie się zgadzamCzytaj też:

Donald Tusk pojawił się na PGE Narodowym. Wymowny przekaz do kibiców