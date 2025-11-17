Tusk poinformował o akcie dywersji. O co chodzi?

Donald Tusk poinformował, że na trasie Warszawa – Lublin we wsi Mika doszło do aktu dywersji. Czym jest dywersja? Według Słownika Języka Polskiego PWN dywersja to „działania sabotażowe lub propagandowe prowadzone na terytorium nieprzyjaciela w celu dezorganizacji jego działań wojennych” albo „podstępna działalność zmierzająca do zakłócenia życia politycznego i gospodarczego jakiegoś państwa”.

W kontekście, o którym mówimy, bardziej odpowiednia jest druga z definicji. Akcje dywersyjno-sabotażowe mają za zadanie wywołanie niepokoju społecznego i wytworzenie poczucia bezradności organów państwowych. W tym wypadku byłoby to wykolejenie pociągu. Do działań dywersyjnych można zaliczyć np. podpalanie różnego rodzaju obiektów.

Akt dywersji. Co oznacza to słowo? Podajemy definicję i przykłady

Takich działań dopuszczał się we Wrocławiu Serhij S., który został prawomocnie skazany na siedem lata pozbawienia wolności za podpaleniu obiektów budowlanych. Podobnie wyglądała sprawa centrum handlowego przy Marywilskiej w Warszawie. Inny przykładem dywersji mogą być pobicia na zlecenie, morderstwa, akty terroru, zatruwanie ujęć wody, wysadzanie obiektów i uszkadzanie urządzeń, które nastąpiły w momencie działania bądź po z góry określonym czasie.

Akcje dywersyjne mogą mieć także na celu sparaliżowanie dostaw sprzętu, broni oraz pomocy dla Ukrainy. Za dywersję na rzecz obcego wywiadu może grozić nawet dożywocie. Z pojęciem dywersji często łączy się również sabotaż. Zgodnie z definicją jest to „forma walki z wrogiem lub protestu, polegająca na uchylaniu się od pracy, wadliwym jej wykonywaniu lub na uszkadzaniu maszyn i narzędzi” albo „ukryte działanie mające na celu przeszkodzenie komuś w realizacji jakiegoś planu”.

