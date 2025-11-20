Komplementy mieszają się z gorzkimi recenzjami. Tak Polacy oceniają Czarzastego. Nowy sondaż

Chociaż zastąpienie Szymona Hołowni na stanowisku marszałka Sejmu przez Włodzimierza Czarzastego było wpisane w umowę koalicyjną, wywołało żywiołowe reakcje na polskiej scenie politycznej. Posłowie Zjednoczonej Prawicy wznosili w parlamencie hasło „precz z komuną”, a członkowie ekipy rządzącej – nie bez wyjątków – przekonują, że Czarzastemu należy się kredyt zaufania i zapewniają, że będzie dobrym marszałkiem na trudne czasy.

W pierwszych słowach po wyborze Włodzimierz Czarzasty podziękował swojemu poprzednikowi, a następnie złożył konkretną deklarację polityczną. – Jesteś wzorem, jeśli chodzi o prowadzenie obrad, jeżeli chodzi o marszałka. Zrobię wszystko, żeby poziom utrzymać. Mam nadzieję, że to się zdarzy – zapowiedział, zwracając się do Szymona Hołowni. – Chciałem podziękować koalicji, która moją kandydaturę wsparła. I chcę jasno powiedzieć: jestem członkiem tej koalicji, wspieram tę koalicję i będę twardym, lojalnym, przewidywalnym elementem tej koalicji – podkreślił.

Czarzasty nowym marszałkiem Sejmu. Polacy ocenili jego kompetencje. Sondaż dla „Wprost”

W najnowszym sondażu, który dla „Wprost” przeprowadziła pracownia SW Research, zapytaliśmy Polaków, jak oceniają kompetencje Włodzimierza Czarzastego do pełnienia funkcji marszałka Sejmu.

Najwięcej respondentów, bo 24,7 proc., uznaje, że są „dobre”, ale niewiele mniej, bo 23,6 proc. – ocenia je jako „kiepskie”, a 23,4 proc. – „średnie”. 12,8 proc. ankietowanych uważa, że kompetencje Włodzimierza Czarzastego do piastowania wspomnianej funkcji są „bardzo dobre”. 15,6 proc. ankietowanych nie ma zdania w sprawie.

Ze szczegółowych wyników badania widać, kto wygłasza najbardziej skrajne – zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym – oceny.