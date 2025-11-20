Tusk wywołał do tablicy Kaczyńskiego, ten podjął rękawicę. W tle szokujący wpis polityka z Niemiec

Szef AfD Tino Chrupalla na antenie niemieckiej telewizji ZDF przekonywał, że „Władimir Putin nie zrobił mu nic złego”. – Nie widzę obecnie żadnego zagrożenia dla Niemiec ze strony Rosji. Putin nawet nie groził Niemcom atakiem bombą atomową – przekonywał polityk. Chrupalla przekonywał jednocześnie, że zagrożeniem dla jego kraju może być Polska. – Weźmy na przykład podwójną moralność w sprawie gazociągu Nord Stream, gdzie Polska nie wydaje Niemcom terrorysty – mówił.

Słowa szefa Alternatywy dla Niemiec zacytował w mediach społecznościowych jego główny doradca Dimitrios Kisoudis. „Chrupalla ma oczywiście rację, a jego odpowiedź była bardzo dyplomatyczna” – zareagował na jego wpis polityk AfD Fabian Keubel. „Polska nie tylko dokonała największego grabieży ziem niemieckich w historii Europy, ale także największej masowej deportacji w historii ludzkości. Teraz mają jeszcze czelność domagać się od Niemiec reparacji wojennych” – napisał w dalszej części.

Politycy AfD o Polsce: Stanowi większe zagrożenie dla Niemiec

Keubel przekonywał, że „generalnie prawie nie ma dnia, w którym polscy politycy nie wypowiadają się z nienawiścią wobec Niemiec”. „Bardzo tego żałuję, ale obecnie nie ma obiektywnie żadnego kraju, który byłby bardziej antyniemiecki w swoich słowach i czynach niż Polska. W przeciwieństwie do np. Rosji antyniemiecka Polska graniczy bezpośrednio z Niemcami, mamy wspólną granicę o długości setek kilometrów” – podsumował polityk Alternatywy dla Niemiec.

Pod komentarzem, który zamieścił Keubel, rozgorzała wielka dyskusja. Zaangażował się w nią m.in. jeden z polskich internautów, który posługuje się językiem niemieckim. „Czy mam przypomnieć o 123 latach zniewolenia Polaków przez Rzeszą Niemiecką? Czy mam przypomnieć o prowokacjach Niemców, które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej? Czy mam przypomnieć, kto jako pierwszy zaatakował Polskę 1 września 1939 roku?” – napisał.

Polacy „Afroamerykanami Europy”. Fabian Keubel wywołał skandal

„Polacy postrzegają siebie po prostu jako wielką, godną pożałowania ofiarę europejskiej historii. Bycie ofiarą jako tożsamość narodowa. Są po prostu Afroamerykanami Europy” – odpowiedział na wpis polityk AfD. Te słowa mocno odbiły się w Polsce. Odcięcia od Alteratywy dla Niemiec domagał się od Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji europoseł KO Dariusz Joński.

„Panowie Nawrocki, Kaczyński i Mentzen! Liderzy ulubionej przez was niemieckiej partii AfD właśnie oświadczyli, że Polacy są ‘Afroamerykanami Europy’ z wiecznym kompleksem krzywdy, że jesteśmy większym zagrożeniem niż Rosja i że ograbiliśmy Niemcy z ich ziem. Wstyd mi za was!” – podkreślił Donald Tusk. „Z tego typa taki lider AfD, jak z Zembaczyńskiego lider KO. Nie potrafi Pan zdania napisać, żeby w nim kłamstwa nie było” – zareagował Mentzen.

Jarosław Kaczyński odpowiada Donaldowi Tuskowi

Prezes PiS nie pozostał premierowi dłużny. „Kolejny objaw bardzo »świeżego« patriotyzmu premiera Tuska. To tak jakby powiedzieć, że lider mojej ulubionej partii powiedział kiedyś, że polskość to nienormalność... Za jednym i drugim nie przepadam. Czyżby wstyd było Panu przyznać, że jeden z sojuszników AfD twierdzi, iż to z Panem najchętniej usiadłby do rozmów koalicyjnych? Wymowne. (Oświadczenie »Nigdy z Mentzenem« by się przydało)” – zaznaczył Kaczyński.

