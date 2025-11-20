PKP Intercity zawiesza ważną usługę. Wszystko przez dywersję

W związku z wprowadzeniem trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na terenie linii kolejowych PKP Intercity podjęło decyzję o zawieszenie jednej ze swoich usług. Trzeci stopień alarmowy obowiązywać będzie do końca 28 lutego 2026 r.

Dywersja na kolei. Trzeci stopień alarmowy CHARLIE

Wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego związane jest z aktami dywersji, do których doszło w ostatnich dniach. W sobotę fragment toru kolejowego w miejscowości Mika na Mazowszu został wysadzony. Podejrzewa się, że dokonało tego dwóch obywateli Ukrainy na zlecenie rosyjskich służb. W niedzielę z powodu uszkodzonej linii kolejowej niedaleko stacji Gołąb na Lubelszczyźnie do hamowania zmuszony został motorniczy pociągu przewożącego prawie 500 pasażerów. Powodem hamowania było uszkodzenie trakcji energetycznej.

PKP Intercity zawiesza popularną usługę

PKP Intercity zawiesiło możliwość nadawania przesyłek konduktorskich.

„W związku z decyzją Premiera Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2025 r., dotyczącej wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE, usługa przewozu przesyłek konduktorskich zostaje zawieszona od soboty 22 listopada do odwołania” – oświadczyło biuro prasowe PKP Intercity.

W związku z wprowadzeniem trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE spółka PKP Intercity ma obowiązek wdrożenia działań, które minimalizować będą ryzyko „wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym”.

PKP Intercity przekazało, że zawieszenie nie dotyczy przesyłek zawierających leki ratujące życie, preparaty krwiopochodne oraz materiały biologiczne.

Sygnał alarmowy CHARLIE. Co oznacza?

W związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego służby i administracja publiczna zachować muszą szczególną czujność. System jest czterostopniowy: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA (najwyższy).

Trzeci stopień alarmowy wymusza m.in. wprowadzenie dyżurów osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

