Lista 50 najbardziej wpływowych Polaków, jednorazowi dywersanci Rosji i awantura o ferie. Nowy „Wprost”

„50 najbardziej wpływowych Polaków”. W tegorocznej edycji listy po raz kolejny porządne przewietrzenie. Są braki, duże spadki, spektakularne awanse i aż 26 nowych nazwisk – polityków, i przedsiębiorców, twórców internetowych, ludzi kultury, wojska i Kościoła.

„Rosja przyjęła taktykę terrorystyczną”. – Trzeba pogratulować premierowi, byłem zaskoczony, że tak skutecznie zadziałał. Rosjanie pewnie będą kupować jednorazowych dywersantów, żeby niszczyć nasze poczucie bezpieczeństwa – o incydentach na kolei w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej mówi gen. Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM.

„Ferie do poprawki”. Rodzice obawiają się, że zmiana w harmonogramie ferii zimowych wywoła efekt domina, który spowoduje, że trzeba będzie sięgać głębiej do portfela. MEN odpiera zarzuty. Więcej w tekście Magdaleny Frindt.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Ziobrze zostanie kierunek białoruski”. – Zbigniew Ziobro to balast dla PiS-u. Co będzie w przypadku przegranej Orbána w wyborach? Zostaje kierunek białoruski – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej Witold Zembaczyński, poseł KO.

„Mentzen szkodzi obozowi”. – Mentzen patrzy na politykę jak na grę strategiczną. Tylko że odpowiedzialność za ojczyznę nie powinna być grą – krytykuje w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską poseł PiS-u Łukasz Schreiber.

„Marta Nawrocka wychodzi poza stereotyp”. – Pierwsza dama ma pomysł na swoją drogę i własne zdanie. Podoba mi się, że wychodzi poza stereotyp żony konserwatywnego polityka – chwali w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej Klaudia Jachira, posłanka KO.

„Bokser na trudne czasy”. Sympatie polityczne w Polsce przechylają się nie tyle nawet „na prawo”, ile na „jesteśmy zniecierpliwieni”. Jeżeli uda się prezydentowi przekonać Polaków, że on jest po stronie zniecierpliwionych, może stać się autonomicznym politykiem – analizuje Jan Wróbel.

„Dojrzewanie przy ekranie”. Pojawił się raport „Dobre i złe wiadomości – życie online i offline a zdrowie psychiczne polskich nastolatków”. Dane są alarmujące – ostrzega Krystyna Romanowska.

„Pierwsza pomoc emocjonalna”. Ks. Tomasz Trzaska opowiada Magdalenie Frindt o tym, jak prosić o pomoc w kryzysie psychicznym i jak na te prośby odpowiadać.

„Polski trotyl w Gazie?” Trotyl z Bydgoszczy trafia m.in. do bomb serii Mk-80. Te z kolei Amerykanie sprzedają także Izraelowi, który wykorzystuje je w Strefie Gazy – pisze Piotr Barejka.

„Ministerstwo głupich podatków”. Unia opracowuje pakiet nowych podatków. Może uderzyć w obywateli, rolników i przedsiębiorców, a przy okazji napędzić szarą strefę – analizuje Marta Roels.

„Fundusz męczenników”. Władze Autonomii Palestyńskiej ulegają międzynarodowej presji i likwidują niesławny Fundusz Męczenników, którego beneficjentami byli ludzie skazani za terroryzm. Więcej w tekście Jakuba Mielnika.

„Małpka, która pokonała system”. – Gdy pacjent z chorobą alkoholową trafia na oddział, stoczy walkę o życie. Pierwsza bitwa zaczyna się od delirium, które rodzina często bagatelizuje – tak pracę na swoim oddziale opisuje lek. med. Marcin Karolewski.

„Nie ufam sobie”. – Nie ufam sobie jak burej suce. I dlatego muszę mieć menadżera i żonę, którzy mnie będą prowadzić i kontrolować – zwierza się Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Muniek Staszczyk z T.Love.

Czytaj też:

Adrian Furgalski o aktach dywersji na kolei: Ochrona ludności leży. Zabrakło nam czasuCzytaj też:

„Byłam jedyna. To było piekło”. Dzieci ukrywają tożsamość, by przetrwać w polskich szkołachCzytaj też:

Unia finansowała zapomogi dla terrorystów? „Stypendia za zabijanie” i Fundusz Męczenników