Nowe fakty ws. nagłego ataku zimy, 80 tys. osób bez prądu. „Od 35 lat nie było tu takiego śniegu”

Już 80 tysięcy odbiorców w województwie podkarpackim jest pozbawionych prądu – wynika z najnowszych danych, o których po godzinie 9 poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. Liczba interwencji strażaków związanych z zimową pogodą od północy wzrosła z kolei do około 370. TVN24 podało, że na Połoninie Wetlińskiej spadło nawet 60 cm.

W Lesku grubość pokrywy śnieżniej wzrosła z kolei o 33 cm. Jeden z przedsiębiorców pytany przez reportera o to, kiedy w mieście ostatnio był taki śnieg odpowiedział, że „co najmniej 10 lat temu”. Inny mieszkaniec stwierdził, że jest gorzej. – Od 35 lat nie było tu takiego śniegu. W Bieszczadach jesteśmy przygotowani, zimy były raz lepsze, raz gorsze, dajemy radę. Będziemy żyli, będziemy się uśmiechali – podkreślił.

Podkarpacie zasypane śniegiem. Mieszkańcy Leska narzekają

– Śnieg okropny, wychodziłam o 6 rano do kościoła i nie było przejścia – ubolewała kobieta. Narzekała, że śnieg nie został odgarnięty z chodników. „Za nami pracowita noc na drogach krajowych Podkarpacia. Sprzęt odśnieżny, pługopiaskarki i pługosolarki wyjeżdżały 378 razy. Z powodu opadów śniegu warunki do jazdy są trudne. Na drogach zalega błoto pośniegowe. Jedźcie ostrożnie!” – zaznaczyła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Polskie Radio Rzeszów donosi, że w kilku miejscach występują utrudnienia. Na A4 na wysokości Paszczyny TIR zablokował jezdnię. Na czas wyciągania ciężarówki mają zostać zamknięte wszystkie pasy. W Czarnej Sędziszowskiej osobówka najechała na bariery energochłonne, co spowodowało blokadę pasa do Krakowa. Z utrudnieniami z powodu powalonego drzewa muszą się także liczyć kierowcy poruszający się DW 894 w miejscowości Polana.

