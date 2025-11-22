Nadal trwają poszukiwania duchownego z Warszawy. Jego siostra opublikowała nagranie

Duchowny zaginął 7 listopada 2025 r. około godziny 19:30, kiedy wyszedł z mieszkania przy ulicy Białowieskiej i nie wrócił ani nie skontaktował się z rodziną. Sprawę prowadzą funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, którzy apelują o pomoc do wszystkich mogących udzielić informacji.

Siostra zaginionego opublikowała w sieci przejmujące nagranie. Mówi w nim, że zaginięcie jej brata jest dla bliskich sytuacją trudną do zrozumienia. – Od tego czasu ja i cała nasza rodzina włącznie ze znajomymi, z księżmi, z przyjaciółmi, z parafianami, jesteśmy w ogromnym szoku – słyszymy.

Kobieta dodaje, że jej brat jest osobą odpowiedzialną i pomocną. – Ktokolwiek poprosił go o jakąkolwiek poradę czy pomoc, nigdy nikogo nie zostawił – opowiada. Zdaniem rodziny mężczyzna nie mógł dobrowolnie zerwać kontaktu. – Nigdy nie zrobiłby czegoś podobnego rodzinie. To nie jest on – podkreśla kobieta. Bliscy określają zaginięcie jako „szokujące, niepojęte i tajemnicze”.

Trwają poszukiwania ks. Marka Wodawskiego. Policja prosi o pomoc

Poszukiwania trwają już dwa tygodnie. Zgodnie z podanym przez policję rysopisem, zaginiony duchowny ma 175 centymetrów wzrostu, normalną budowę ciała i krótkie ciemne włosy. W dniu zaginięcia miał na sobie czerwoną bluzę i niebieskie jeansy. Komenda przy ul. Grenadierów apeluje o przekazywanie wszelkich informacji pod numerami telefonów alarmowych, stacjonarnych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W poszukiwania zaangażowana jest Diecezja Warszawsko-Praska. Ks. Marek Wodawski jest rezydentem parafii Matki Bożej Królowej Polski w warszawskim Aninie i opiekunem Koła Żywego Różańca. W 2023 r. został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Służby oraz rodzina podkreślają, że każda, nawet drobna wskazówka, może pomóc w odnalezieniu zaginionego duchownego.

Czytaj też:

Zaginął znany duchowny. Siostra przekazała ważną informacjęCzytaj też:

Śnieżyce uderzą w południe kraju. IMGW wydało ostrzeżenia