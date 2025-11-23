Awantura w koalicji? Partia Hołowni uderzyła w nowego marszałka Sejmu po orędziu

– Będę stosował marszałkowskie weto wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa. Będę zawsze zwracał uwagę na to, czy projekty ustaw mają realne źródła finansowania, czy służą tylko grze politycznej i skłóceniu obywateli. – powiedział Włodzimierz Czarzasty w orędziu, które wygłosił w piątek jako nowy marszałek Sejmu.

Fragment nagrania zamieściła w niedzielę w swoich mediach społecznościowych Polska 2050. „W polskiej konstytucji Marszałek nie ma prawa weta. O tym, które ustawy przechodzą, decydują wybrani przez Polaków posłowie. Nikt nie ma prawa cenzurować, co im wolno, a czego nie wolno głosować. Marszałek Szymon Hołownia wyrzucił z Sejmu zamrażarkę i przywrócił demokrację. To było i jest zobowiązanie całej Koalicji 15 października” – podkreślono.

Włodzimierz Czarzasty z niespodziewaną deklaracją podczas orędzia. Wyjaśnił, co miał na myśli

Czarzasty na konferencji prasowej w sobotę był pytany, czy jego deklaracja oznacza zamrażanie wszystkich projektów, które wpływają od przeciwników politycznych. – To jest mój krzyk przeciwko populizmowi. To jest moja reakcja mówiąca: naprawdę, bądźmy rozsądni, bo Polska wymaga w tej chwili rozsądku. Zawsze wymaga rozsądku, ale w sytuacjach zagrożenia zawsze wymaga większego rozsądku – wyjaśniał lider Lewicy.

Czarzasty zapewniał, że „nie boi się niepopularnych decyzji”, o czym mają świadczyć zarządzenia ws. zakazu sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu oraz nowe zasady rozliczania przez posłów tzw. kilometrówek. Marszałek wyjaśniał, że chodziło mu o blokowanie bardzo kosztownych projektów, nawet pomimo uważania ich za słuszne, jeśli realizacja tych projektów będzie wiązała się z transferem środków z ochrony zdrowia, obrony narodowej lub polityki społecznej.

Czytaj też:

Skandaliczne słowa Brauna. Żurek o stanowczych działaniach, Czarzasty potępia i podtrzymuje zakazCzytaj też:

Senyszyn atakuje Czarzastego. Padają ostre słowa