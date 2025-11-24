Prognoza na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Meteorolodzy odsłaniają karty

Chociaż do Świąt Bożego Narodzenia pozostał miesiąc, już dzisiaj padają pytania o to, jakie warunki pogodowe będą wtedy dominowały. Czy można spodziewać się siarczystego mrozu, czy spadnie śnieg?

Prognoza pogody na Święta Bożego Narodzenia. Będzie biało?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował długoterminową prognozę na przełom 2025 i 2026 r. Jak poinformowano, zarówno temperatura, jak i suma opadów w grudniu ma pozostać w granicach norm wieloletnich z lat 1991-2020. Co to oznacza?

Jak podaje rmf24.pl, w Wigilię i Boże Narodzenie maksymalne temperatury będą wahać się w ciągu dnia od 0 do 3 stopni Celsjusza, a nocą będzie od -2 do 1 stopnia Celsjusza. Chłodniej może być na wschodzie kraju i terenach podgórskich. I to właśnie w tych miejscach jest największa szansa na lokalne opady śniegu, deszczu i deszczu ze śniegiem.

Sylwester i Nowy Rok. Najnowsza prognoza pogody

W kolejnych dniach, aż do sylwestra, warunki pogodowe mają być stabilne – bez gwałtownych zmian temperatury, przy umiarkowanych opadach. W sylwestra i na początku 2026 r. również mają być umiarkowane warunki. W ciągu dnia temperatury będą kształtować się na poziomie od 0 do 3 stopni Celsjusza, a w nocy będą spadać do -2-1 stopnia Celsjusza.

Należy się spodziewać opadów, ale ze względu na to, że prognoza jest przygotowywana z miesięcznym wyprzedzeniem trudno określić ich rodzaj – czy będzie to sam śnieg, śnieg z deszczem, czy deszcz. Bardziej prawdopodobne jest wystąpienie zimowej aury – ze śniegiem i mrozem – na wschodzie kraju.

Warto też pamiętać, że długoterminowe prognozy pogody są obarczone dużym ryzykiem błędu. Istnieje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych. Uwagę na ten fakt zwraca m.in. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który już jakiś czas temu opublikował eksperymentalną prognozę na zimę 2025/2026.

