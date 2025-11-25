Żurek zwrócił się do Czarzastego. Jest wniosek ws. postawienia Ziobry przed TS

Prok. Żurek przekazał marszałkowi Czarzastemu informację o treści postanowienia z dnia 7 listopada 2025 roku o przedstawieniu posłowi Prawa i Sprawiedliwości zarzutów dotyczących 26 przestępstw, które „pozostają w związku z pełnioną przez niego funkcją ministra sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego i członka Rady Ministrów” – poinformowała w komunikacie prasowym we wtorek (25 listopada) rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego.

Prok. Anna Adamiak przypomniała, że stało się to możliwe z dniem, kiedy izba niższa zdecydowała o uchyleniu immunitetu Ziobrze. „Wydanie tego postanowienia było możliwe po podjęciu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały wrażającej zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej za wskazane i opisane we wniosku prokuratora czyny” – wskazała.

Jak wskazała, postanowienie to „nie zostało dotychczas ogłoszone Z., z uwagi na jego pobyt na terytorium Węgier”.

Jest wniosek o postawienie przed TS. W tle śledztwo dot. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości

Prok. Adamiak przypomniała ponadto, że zgodnie z zapisami Konstytucji członkowie Rady Ministrów odpowiadają przed TS.

W całej sprawie chodzi o postępowanie dot. nieprawidłowości w FS, które trwa – prowadzi je Prokuratura Krajowa. Śledczy zgromadzili obszerny materiał dowodowy, na podstawie którego sformułowali 26 zarzutów. Ziobro podejrzany jest o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza publicznego.

„Czyny te miały być związane z wykonywaniem kompetencji Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, w tym z nieprawidłowościami w przyznawaniu i wydatkowaniu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, które miały skutkować przywłaszczeniem mienia w wysokości około 143 milionów złotych” – pisze przedstawicielka prokuratury.

Czy postanowienie o przedstawieniu zarzutów wypełnia znamiona deliktu konstytucyjnego?

W komunikacie prasowym prok. Adamiak zaznacza też, że „w związku z tym, iż uchwała Sejmu RP z 7 listopada obejmowała swoim zakresem zgodę na pociągnięcia Z. do odpowiedzialności karnej w ramach postępowania karnego prowadzonego przez Zespół Śledczy Nr 2 Prokuratury Krajowej, skierowane przez PG powiadomienie może stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm RP, czy opisane w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów naruszenia prawa, dot. pełnienia funkcji Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, członka Rady Ministrów, mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego”.

„W konsekwencji Sejm może ocenić, czy zachodzą przesłanki do ewentualnego pociągnięcia Z. do odpowiedzialności konstytucyjnej przed TS w myśl [zapisów – red.] Konstytucji RP” – czytamy.

Czytaj też:

Ten pomysł MEN wywołał burzę. Mamy nowe informacjeCzytaj też:

TVP przegrała z prezenterką Republiki. Chodzi o wypłatę