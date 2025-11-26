Sabotaż na przesmyku suwalskim? To mogło skończyć się tragicznie

Z ustaleń dziennikarzy „Newsweeka” wynika, że w połowie listopada w miejscowości Raczki na Podlasiu na terenie przesmyku suwalskiego doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Nieznani sprawcy ułożyli na torach na wiadukcie nad rzeką Rospudą przeszkodę z konarów drzew i gałęzi.

Sabotaż na przesmyku suwalskim?

Szczęśliwie nie doszło do żadnego wypadku, ponieważ maszynista zauważył przeszkodę i zatrzymał pojazd. Usunięciem konarów drzew zajęli się pracownicy kolei. To jednak nie zakończyło sprawy, ponieważ o incydencie została powiadomiona policja w Suwałkach oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

„Newsweek” przypomina, że gdy w Słowenii doszło do podobnej sytuacji, tamtejsze władze zakwalifikowały ją jako akt sabotażu. Co więcej, uwagę zwraca również miejsce, w którym doszło do zdarzenia.

– Jest to główna linia kolejowa, która wiedzie na Litwę i tamtędy jeżdżą różnego rodzaju transporty, także wojskowe a przede wszystkim to jest przesmyk suwalski, czyli pięta Achillesa NATO – tłumaczył dziennikarz Mariusz Gierszewski.

Akty dywersji na polskiej kolei

W drugiej połowie listopada na polskiej kolei doszło do niebezpiecznych zdarzeń. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych wszczęła postępowanie w sprawie dwóch incydentów na linii kolejowej Warszawa Wschodnia — Dorohusk.

Do pierwszego incydentu doszło w pobliżu miejscowości Mika, gdzie eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Z kolei drugi incydent odnotowano w pobliżu stacji Gołąb. Pociąg z 475 pasażerami musiał gwałtownie hamować z powodu uszkodzonej sieci trakcyjnej.

Prokuratura zakwalifikowała oba zdarzenia jako akty terrorystyczne skierowane przeciwko infrastrukturze kolejowej.

Śledczy oskarżyli dwóch obywateli Ukrainy o działania terrorystyczne na rzecz wywiadu Rosji. Obu mężczyznom grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Czytaj też:

Niepokojący raport o trotylu z Polski. Producent ucina: „Tajemnica handlowa”Czytaj też:

Prezydent podpisał. Wojsko weźmie udział w ważnej operacji