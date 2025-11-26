Znany poseł ma inne zdanie o podatku ws. mieszkań niż partia. Jego oświadczenie majątkowe obnaża fakty

Lewica ma w grudniu złożyć poselski projekt ustawy wprowadzający podatek katastralny – ustaliło RMF FM. Jest on liczony od wartości mieszkania. Zazwyczaj wynosi średnio od jednego do dwóch procent wartości nieruchomości. Zgodnie z propozycją podatkiem zostaliby objęci właściciele co najmniej trzech mieszkań. Nie wiadomo, ile dokładnie miałby wynosić taki podatek.

– Ja jestem w ogóle bardzo zdziwiony, że dziennikarz RMF wie więcej niż wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego. My o tym rozmawiamy, natomiast projektu jeszcze finalnego nie ma. Pracuje nad tym rzeczywiście wiceminister gospodarki Tomasz Lewandowski. Odbyliśmy dwie dyskusje na klubie, ale ja głowy nie dam sobie uciąć, czy on będzie w grudniu, bo to jest trudna ustawa w ogóle, żeby ją przygotować – zaczął Trela.

Podatek katastralny. Tomasz Trela podważa projekt Lewicy. Oświadczenie majątkowe mówi wszystko

– Mi jest najbliższy wariant taki, żeby podatek katastralny był liczony od czwartego mieszkania, czyli ten, kto ma trzy, nie płaci, ale ten, kto ma powyżej trzech, już od każdego mieszkania płaci, ale to jest oczywiście moje zdanie, bo to jest do dyskusji – zaznaczył polityk Lewicy. Trela zgodził się, że to powinna być wartość między jednym a dwoma proc., ale „na takie szczegóły jest jeszcze ciut za wcześnie”.

Według oświadczenia majątkowego wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Nowej Lewicy posiada mieszkanie o powierzchni 66 metrów kwadratowych o wartości rynkowej wynoszącej około 720 tysięcy złotych. Trela zadeklarował także mieszkanie o pow. 52,97 m kw., które zostało wycenione na ok. 420 tys. zł oraz mieszkanie o pow. 57,72 m kw. z komórką lokatorską i miejscem postojowym, którego wartość oszacowano na ok. 660 tys. zł.

Nowy podatek od mieszkań? Nawet 9 tys. zł rocznie dla właścicieli