Rosjanin zatrzymany w Krakowie. „Poważne przestępstwo związane z nieuprawnioną ingerencją”

„Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Krakowie zatrzymali obywatela Rosji podejrzewanego o poważne przestępstwa związane z nieuprawnioną ingerencją w systemy teleinformatyczne polskich firm. Przełamywał ich zabezpieczenia, by zdobyć dostęp do baz danych. Zastosowano areszt tymczasowy” – poinformował w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Szczegóły podano w komunikacie prasowym. Zgodnie z ustaleniami organów ścigania Rosjanin, którego zatrzymano 16 listopada, w 2022 r. przekroczył wbrew przepisom polską granicę. Z kolei rok później uzyskał w naszym kraju status uchodźcy.

Według zebranych w ramach postępowania materiałów dowodowych mężczyzna nie mając zgody i upoważnienia podmiotu prowadzącego sklep internetowy, przełamał zabezpieczenia informatyczne, uzyskał nieautoryzowany dostęp do systemu teleinformatycznego firmy i jej baz danych. Potem dokonywał ingerencji w ich strukturę, co mogło doprowadzić do dużych konsekwencji dla działalności przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa jego klientów.

Wkrótce więcej informacji