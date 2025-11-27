Awantura o Most Grunwaldzki. Polityk PiS grzmi o „repolonizacji”

– To jest nie do wiary, słuchajcie, to się chyba nie dzieje, ale też niestety dzieje się i pokazuje, jak bardzo germanizacja z czasów zaborów zostawiła ślady w polskich umysłach. Oto we Wrocławiu 22 radnych z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i tak dalej przegłosowało uchwałę, na podstawie której na Moście Grunwaldzkim będzie odtworzony napis w języku niemieckim „Kaiserbrücke”. Co trzeba mieć w głowie. Jak bardzo trzeba być zgermanizowanym – pytał w nagraniu Przemysław Czarnek.

Wróciła awantura o Most Grunwaldzki. Wiceprzewodniczący PiS grzmi: To nieporozumienie

– Jak bardzo trzeba mieć w nosie polskie interesy, żeby podejmować taką uchwałę. Repolonizacja części Polaków to będzie jedno z najtrudniejszych zadań, które trzeba będzie jednak wykonać – dodał polityk PiS. „Fakt” poprosił Czarnka o doprecyzowanie jego myśli. – To nieporozumienie, podobnie jak w przypadku, gdyby Ukraińcy odtwarzali we Lwowie polskie nazwy mostów i ulic – podkreślił były minister edukacji i nauki.

– Taki ruch byłby odtworzeniem nazw ludności, która kiedyś faktycznie tam była. I tak też robimy w Polsce np. z nazwami żydowskimi. Natomiast jeżeli chodzi o Niemców, to to byli okupanci, którzy wymordowali nam sześć milionów mieszkańców. Nie mamy za co szanować ich pamięci historycznej – tłumaczył Czarnek. Wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że użył słowa „repolonizacja” nieco na wyrost.

Wrocław. Przemysław Czarnek wyjaśnił słowa o „repolonizacji”

Czarnek zaznaczył, że „chodziło mu o pewne oddziaływanie kulturowe i edukacyjne, a nie żadne inne”. – Repolonizacja może nastąpić tylko w ten sposób – przekonywał szef MEiN. Czarnek podkreślił, że nie nazwałby Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie „imieniem Stalina, mimo że przecież takie imię kiedyś nosił”. Poseł PiS wspomniał też, że jako minister we Wrocławiu wpisywał się do księgi skarg w hotelu, na którego ścianie wisiał kalendarz z dniami tygodnia w języku niemieckim.

– Czy ktoś widział niemiecki hotel z polskim kalendarzem? – podsumował. Warto przypomnieć, że wbrew niektórym głosom z sieci, m.in. posła Michała Wosia z Prawa i Sprawiedliwości, nazwa Mostu Grunwaldzkiego nie zostanie zmieniona i wciąż będzie obowiązywała, po tym jak została nadana w 1947 r. przez władze PRL. Chodzi jedynie o przywrócenie jego oryginalnego charakteru mostu wraz z pierwotną dekoracją i inskrypcjami.

