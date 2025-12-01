Gest Niemiec na konsultacjach międzyrządowych. Zwracają zagrabione zbiory

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o dużym zwrocie zrabowanych z Polski przedmiotów. Wnioski restytucyjne ws. zabytków zostały przekazane stronie niemieckiej podczas konsultacji międzyrządowych w Berlinie.

Niemcy zwracają Polsce zrabowane obiekty historyczne

– Historyczny dzień! Polska odzyskuje od Niemiec bezcenne polsko-krzyżackie archiwa zrabowane podczas wojny. Do Polski wraca też głowa świętego Jakuba Starszego – fragment rzeźby z XIV w. – skradziona już po wojnie. To faktyczny przełom w toczonych od 1948 r. rozmowach o zwrocie zrabowanych dzieł – – powiedziała minister Marta Cienkowska.

Mowa o 73 dokumentach pergaminowych z XIII-XV w., które zrabowano ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Najstarszym odzyskanym dokumentem jest przywilej protekcyjny dla Zakonu Niemieckiego wydany przez papieża Innocentego III w 1215 roku. Najmłodszym – list żelazny króla Kazimierza IV Jagiellończyka z 1466 roku dla wielkiego mistrza zakonu udającego się na rokowania pokojowe.

Jak przypomina MKiDN, dokumenty, dotyczące zakonu krzyżackiego i wzajemnych stosunków polsko-krzyżackich, były przechowywane na terenie Rzeczypospolitej od momentu likwidacji zakonu i utworzenia świeckiego księstwa przez ostatniego wielkiego mistrza.

Podziękowania od polskiej minister

Głowa św. Jakuba Starszego to z kolei część rzeźby z kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku. Minister Cienkowska poinformowała też, że jej niemiecki odpowiednik Wolfram Weimer udzielił jej gwarancji przyspieszonego procedowania kolejnych tego typu wniosków.

– Dziękuję zespołowi restytucji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za determinację w doprowadzeniu sprawy do finału. Dziękuję za wsparcie w negocjacjach premierowi Donaldowi Tuskowi i premierowi Radosławowi Sikorskiemu, oraz zespołom Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – podkreślała minister Cienkowska.

Czytaj też:

Konsultacje międzyrządowe w Berlinie. Donald Tusk w niełatwej sytuacjiCzytaj też:

Tak wygląda praca w polskich szkołach. Nauczyciele stawiają sprawę jasno