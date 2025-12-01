Lider gangu zatrzymany. Spektakularna akcja z udziałem CBŚP

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, przy ścisłej współpracy z Europolem, duńską policją oraz hiszpańską Guardia Civil, zatrzymali 37-letniego obywatela Danii polskiego pochodzenia. Mężczyzna był poszukiwany za kierowanie międzynarodową grupą przestępczą zajmującą się przemytem ogromnych ilości narkotyków oraz za udział w zabójstwie obywatela RP. Od 2023 roku ukrywał się przed organami ścigania, a za jego zatrzymaniem wydano czerwoną notę Interpolu.

Wielowątkowe śledztwo i ucieczka trwająca lata

Zatrzymany mężczyzna przez blisko dwa lata skutecznie unikał odpowiedzialności, korzystając z rozległych kontaktów na kilku kontynentach. Śledczy ustalili, że od co najmniej 2010 roku był on liderem szeroko rozbudowanej struktury przestępczej o zasięgu globalnym. Grupa działała na terenie Unii Europejskiej, Maroka, Kolumbii oraz Stanów Zjednoczonych.

Tony narkotyków i zabójstwo w tle

Z ustaleń służb wynika, że gang przemycił ponad 3 tony haszyszu, 6,5 tony kokainy oraz około 350 kilogramów marihuany. Dodatkowo podejrzanemu przypisuje się udział w zabójstwie obywatela Polski, do którego doszło w 2010 roku na terenie Hiszpanii.

Zgromadzony przez funkcjonariuszy materiał dowodowy umożliwił wystawienie listów gończych, Europejskich Nakazów Aresztowania oraz zgłoszenie go do międzynarodowych poszukiwań Interpolu.

Akcja finałowa na lotnisku w Kopenhadze

Przełom nastąpił w październiku 2025 roku, kiedy to służby amerykańskie zdecydowały się wydalić poszukiwanego. Dzięki błyskawicznej i skoordynowanej współpracy CBŚP, Europolu, Policji Królestwa Danii oraz hiszpańskiej Guardia Civil, 37-latek został ujęty na lotnisku w Kopenhadze.

Oczekuje na ekstradycję

Zatrzymany trafił do duńskiego aresztu, gdzie czeka na decyzję w sprawie ekstradycji do Polski. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, mężczyzna stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości i odpowie m.in. za międzynarodowy obrót narkotykami na ogromną skalę oraz zabójstwo obywatela RP.

