Złoty pociąg odnaleziony? Na Dolnym Śląsku zawrzało od plotek

Od lat złoty pociąg i jego historia budzą ogromną fascynację nie tylko wśród poszukiwaczy skarbów. O legendarnym składzie po raz pierwszy zrobiło się głośno w czasach II wojny światowej, kiedy to władze III Rzeszy wymusiły na mieszkańcach Dolnego Śląska zdeponowanie majątków.

Zgromadzone w ten sposób kosztowności miały zostać załadowane do pancernego pociągu. Miał on wyruszyć w kierunku Wałbrzycha, ale do celu nigdy nie dotarł.

Złoty pociąg istnieje? Zaskakujące fakty z Dolnego Śląska

Na przestrzeni lat wielu badaczy próbowało rozwiązać zagadkę złotego pociągu. Temat powrócił latem 2025 roku za sprawą tajemniczej grupy „Złoty pociąg 2025”. Według członków zespołu, pociąg miał znajdować się w tunelu prowadzącym w kierunku Zamku Książ. W związku z tym zaczęli się ubiegać o potrzebne zgody na badania, m.in. w urzędzie miasta Wałbrzycha oraz w Nadleśnictwie Świdnica.

Chociaż początkowo wydawało się, że rozpoczęcie prac badawczych jest na wyciągnięcie ręki, ostatecznie sprawa utknęła w martwym punkcie. Przez wiele tygodni badacze milczeli. W połowie listopada wydali oświadczenie, w którym tłumaczyli, że uzyskali pozwolenie, jednak w nieco innej formie niż pierwotnie zakładano.

„Historia o tzw. złotym pociągu jest prawdziwa, radiestezja jest fizyką, a ja odnalazłem tunel i trzy wagony ukryte w środku. Jak to się stało, jak do tego doszło, przyjdzie czas, że wszystko wyjaśnię i odpowiem na każde pytanie” – zapewniał szef grupy poszukiwaczy ukrywający się pod pseudonimem „M”.

Złoty pociąg. Internauci wściekli na badaczy

To jednak nie uspokoiło internautów, którzy są już wyraźnie zniecierpliwieni i domagają się nowych wieści w sprawie poszukiwań. Pod postem zespołu zamieszczonym na Facebooku 13 listopada przez cały czas pojawiają się kolejne krytyczne komentarze. Niektórzy autorzy domagają się ujawnienia w trybie informacji publicznej wszelkich zgromadzonych ustaleń przez badaczy.

Na część negatywnych odpowiedzi zespół postanowił odpowiedzieć. „Złoty pociąg to jedna wielka ściema i tyle w temacie” – stwierdził jeden z internautów. W odpowiedzi usłyszał, że „nikt nie musi śledzić projektu, jeśli uważa go za ściemę a zespół działa dalej dla tych, którzy wolą opierać się na faktach i rzetelnych informacjach, zamiast z góry coś przekreślać”.

Zespół odpowiedział również na prośbę jednego z dziennikarzy o udzielenie wywiadu. „Otrzymaliśmy w ostatnim czasie wiele podobnych zgłoszeń od różnych redakcji oraz mediów, dlatego potrzebujemy chwili, by je uporządkować” – przekazali członkowie grupy „Złoty pociąg 2025”.

„Wybierzemy taką formę rozmowy, która najlepiej pozwoli nam rzeczowo przedstawić aktualne informacje.

Pańska propozycja jest ujęta w tym zestawieniu” – dodali.

