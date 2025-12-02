Koledzy brutalnie pobili 13-latkę. Okoliczności zdarzenia szokują

W sobotę 29 listopada policjanci Komendy Powiatowej Policji w Pucku (woj. pomorskie) zostali powiadomieni o brutalnym pobiciu 13-latki przez jej dwóch kolegów. Jak ustalono 14- i 15-latek postanowili „wymierzyć koleżance karę” w kompleksie leśnym w Ostrowie, kierując się rzekomym niezadowoleniem i pretensjami wobec jej zachowania. Dziewczynę zmuszono do klękania i przepraszania innej, nieobecnej koleżanki.

Jeden z nastolatków użył wobec 13-latki niebezpiecznego narzędzia i gazu pieprzowego, a potem razem zadawali ofierze ciosy, w tym nogą, po ciele, m.in. po twarzy. Sprawcy zniszczyli również telefon poszkodowanej, rzucając go o drzewo. Zagrozili również dziewczynie, że jeśli komukolwiek powie o zdarzeniu, narazi swoje zdrowie lub życie. Miejsce zatrzymania 14- i 15-latka zostało ustalone, a oni sami zatrzymani.

Pomorskie. Nastolatkowie zatrzymani za pobicie koleżanki. Sprawą zajmuje się sąd rodzinny

Następnie nastolatków doprowadzono do puckiej komendy i umieszczono w Policyjnej Izbie Dziecka w Gdańsku. W niedzielę w obecności opiekunów prawnych 14- i 15-latka przesłuchano i postawiono im zarzuty. Materiały sprawy przekazano do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wejherowie, który zdecyduje o losie nastolatków. Zapłakana i zakrwawiona ofiara trafiła pod opiekę medyków. Funkcjonariusze zorganizowali dla pokrzywdzonej pomoc psychologiczną.

Policja podkreśliła, że rówieśnicy nie są od wymierzania sprawiedliwości. Sprawa ma szczególny wydźwięk, ponieważ trwa kampania „Biała Wstążka”, czyli stop przemocy wobec kobiet. „Apelujemy do mieszkańców: reagujmy na przemoc, wspierajmy młodych w szukaniu pomocy u dorosłych, zgłaszajmy każde zachowanie, które może zagrażać zdrowiu lub życiu dziecka” – podsumowali mundurowi.

