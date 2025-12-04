Bosak ujawnia, co wydarzyć ma się na tajnych obradach Sejmu. Pisze o „ataku na Nawrockiego”

W czwartek wieczorem poseł Bosak opublikował obszerny wpis na platformie X. Ujawnia w nim, co premier Donald Tusk wygłosić ma z mównicy 5 grudnia, podczas 47. posiedzenia izby niższej Parlamentu.

Przypomnijmy – w czwartek po południu szef rządu informował, że złożył do marszałka Włodzimierza Czarzastego wniosek, by prezydium utajniło pierwszy punkt piątkowego spotkania na sali plenarnej. Zapowiedział, że tego dnia przekaże posłom „pilną informację dot. bezpieczeństwa państwa”.

Tajne obrady Sejmu. Bosak zabrał głos, podał szczegóły

Lider Konfederacji Wolność i Niepodległość w swoim wpisie cytuje komunikat prasowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 2 grudnia. Przedstawiciele służb specjalnych informowali, że od półtora roku trwa śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która – według nich – działać ma na polecenie Rosjan. Wskazywali, że składa się z około 30 osób. Jej członkowie podejrzani są o realizowanie na terytorium państwa „działań szpiegowskich, sabotażowo-dywersyjnych i propagandowych, wymierzonych przeciwko Polsce”.



W trakcie śledztwa funkcjonariusze ABW ustalili, że koordynator grupy, który wydawał jej członkom polecenia oraz nadzorował aktywność szpiegowską, dysponuje wiedzą w zakresie cyfrowych środków pieniężnych. „Udzielał wsparcia Federalnej Służbie Bezpieczeństwa w zakładaniu i obsłudze portfeli kryptowalutowych, biorących udział w finansowaniu zadań grupy” – podawano we wtorkowym komunikacie.

„Atak na prezydenta Nawrockiego”

Jak uważa Bosak, jutrzejsze wystąpienie premiera na sali plenarnej zostać ma „skonkludowane atakiem na prezydenta Karola Nawrockiego za weto wobec (źle napisanej) ustawy o kryptowalutach”. Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej ma też zapowiedzieć ponownego złożenie tego projektu.

„Posłowie, którzy to jutro usłyszą, nie będą mogli tego powtórzyć w mediach, ze względu na utajnienie obrad – dlatego piszę wam o tym już dziś” – zaznacza wicemarszałek.

twitterCzytaj też:

„Wielki Bu” nie wyjdzie na wolność. Przeważyło ryzyko matactwaCzytaj też:

Telewizja Republika zaszokowała widzów! Marcin Gortat skwitował to krótko