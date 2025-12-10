Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 32,9 proc. znalazła się na czele najnowszego sondażu pracowni Opinia24 dla Gazety Wyborczej. Na drugim miejscu uplasowało się PiS z wynikiem 24,6 proc. Trzecia była Konfederacja, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 13,2 proc. respondentów. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, w Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 9,6 proc.

Najnowszy sondaż partyjny. KO w górę, a PiS w dół. Zaskakujący wynik partii Grzegorza Brauna

Pod progiem wyborczym znalazłyby się z kolei: Lewica z wynikiem 4,7 proc., Razem (2,5 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (2,4 proc.) oraz Polska 2050 (1,8 proc.). Na inną partię chęć oddania głosu zadeklarowało trzy proc. głosów. 5,5 proc. ankietowanych wybrało opcję: „nie wiem”. Badanie zrealizowano od 4 do 7 grudnia 2025 r. na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków, za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI).

„GW” podkreśliła, że to najniższy rezultat Prawa i Sprawiedliwości w tym roku. Socjolog prof. Andrzej Rychard spekulował, że spadek notowań ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego może wynikać z osłabienia przywództwa w PiS oraz roli tej partii (w zestawieniu z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej oraz ambicjami Nawrockiego), a także z silniejszym przywództwem w PO (rolą Donalda Tuska i najważniejszych ministrów np. Waldemara Żurka i Radosława Sikorskiego).

Zwiększa się różnica między KO i PiS. Najniższy rezultat Prawa i Sprawiedliwości w tym roku

Dodatkowo Koalicja Obywatelska ma wzrastającą pozycję samej partii, która zyskuje wizerunek bardziej sprawczej, co ma być niezmiernie cenione przez Polaków. – Afera kryptowalutowa też do tego się zapewne dokłada. Paradoksalnie, o ile zwycięstwo Nawrockiego nie pomogło PiSowi, o tyle jego weta zaczynają PiSowi szkodzić – ocenił prof. Rychard. Co ciekawe Opinia24 przeprowadziła też sondaż w dniach 1 – 3 grudnia.

Wówczas wyniki prezentowały się następująco: KO – 31,7 proc., Prawo i Sprawiedliwość – 25,1 proc., Konfederacja – 14,6 proc., Nowa Lewica – 6,6 proc., Konfederacja Korony Polskiej – 6,2 proc., Razem – 4,6 proc., Polska 2050 – 2,8 proc., PSL – 1,2 proc., Inna – jeden proc. i Trudno powiedzieć – 6,2 proc. Badanie przeprowadzono technikami CATI + CAWI na reprezentatywnej próbie 1 000 dorosłych Polaków. Uwzględniono 509 zdecydowanych wyborców.

